Pažintis internete baigėsi ligoninėje: į pasimatymą atėjo samdomas žudikas

Kaip skelbė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU), kelias užsakytam Ukrainos kario nužudymui užkirstas Zaporožėje.
Tyrime nustatyta, kad Rusijos žvalgybos agentūros išviliojo Ukrainos gynėją prisidengdamos „pasimatymu“. Tariama mergina, su kuria ukrainietis susipažino pažinčių svetainėje, turėjo atvykti į susitikimą. Tačiau vietoj jos pasirodė kaukėtas samdomas žudikas, kuris užpuolė kareivį iš nugaros ir peiliu smogė į kaklą, krūtinę, pilvą ir koją. Užpuolikas vėliau pabėgo iš įvykio vietos.
Dėl gilių durtinių žaizdų nukentėjusysis paguldytas į ligoninę, kur šiuo metu jo būklė kritinė.
Praėjus kelioms valandoms po užpuolimo, SBU pareigūnai surado žudiką besislepiantį pas giminaičius.
Remiantis bylos medžiaga, Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) įsakymą įvykdė 25 metų vietos bedarbis, kuris pateko į Rusijos žvalgybos akiratį, ieškodamas lengvo uždarbio „Telegram“ kanaluose.
Rusai nurodė jam nužudyti ginkluotųjų pajėgų karininką.
Netoli užpuolimo vietos buvo rastas peilis, kuriuo įtariamasis atsikratė bėgdamas. Iš jo taip pat buvo konfiskuotas išmanusis telefonas ir planšetinis kompiuteris, kuriuos jis naudojo bendravimui su FSB.
Įtariamasis sulaikytas. Jam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos su turto konfiskavimu.
