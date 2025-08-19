 NATO kariuomenių vadai trečiadienį surengs vaizdo konferenciją dėl Ukrainos

NATO kariuomenių vadai trečiadienį surengs vaizdo konferenciją dėl Ukrainos

2025-08-19 21:32
BNS inf.

 Trisdešimt dviejų NATO valstybių narių karinių pajėgų vadai trečiadienį per susitikimą vaizdo ryšiu aptars su Ukraina susijusius naujausius įvykius, antradienį pranešė Aljanso karinio komiteto pirmininkas.

NATO kariuomenių vadai trečiadienį surengs vaizdo konferenciją dėl Ukrainos / AFP nuotr.

Italų admirolas Giuseppe Cavo Dragone (Džuzepė Kavas Dragonė) nurodė, kad NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas JAV generolas Alexusas Grynkewichas (Aleksusas Grinkevičas) pateiks naujausią informaciją apie „dabartinę saugumo aplinką“, atsižvelgdamas į „diplomatinių pastangų užtikrinti taiką Ukrainoje pažangą“.

