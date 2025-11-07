NATO rytiniame flange dislokuojama nauja rusiškų dronų atpažinimo ir numušimo sistema

Pastaraisiais mėnesiais įvyko daugybė įsiveržimų į NATO oro erdvę, kurie atskleidė Aljanso pažeidžiamumą ir sukėlė nerimą Europoje.
Amerikiečių sistema „Merops“, kuri yra pakankamai maža, kad tilptų į vidutinio dydžio pikapo galą, gali atpažinti dronus ir prie jų priartėti, naudodama dirbtinį intelektą, kad orientuotųsi, kai palydovinis ir elektroninis ryšys yra trikdomas.
NATO kariniai pareigūnai agentūrai AP sakė, kad „Merops“ bus dislokuoti ne tik Lenkijoje ir Rumunijoje, bet ir Danijoje.
Siekiama, kad siena su Rusija būtų tokia apginkluota, kad Maskvos pajėgos būtų atgrasomos nuo minties ją kirsti, nuo Norvegijos iki Turkijos, teigė pareigūnai.
Tokios technologijos poreikis tapo itin aktualus po to, kai rugsėjo pradžioje į Lenkijos oro erdvę įskrido apie 20 Rusijos dronų. Reaguoti į dešimtis tūkstančių eurų kainuojančius dronus buvo pasitelkti daugiamilijoniniai lėktuvai.
Vėliau su dronų įsiveržimu susidūrė Rumunija, o dėl dronų laikinai buvo uždaryti Kopenhagos, Miuncheno, Berlyno ir Briuselio oro uostai. Be to, dronai buvo pastebėti netoli karinių bazių Belgijoje ir Danijoje.
Nors ne visada pavykdavo nustatyti, kad dronų kilmės šalis yra Rusija arba kad jie susiję su jos karu Ukrainoje, pareigūnai pabrėžia būtinybę skubiai stiprinti gynybą. Užsitęsęs mūšis su dronais arba visavertis karas, kaip Ukrainoje, ištuštintų Vakarų iždą ir ribotas raketų atsargas.
„Ši sistema užtikrina labai tikslų aptikimą, – sakė NATO sąjungininkų sausumos pajėgų vadavietės štabo operacijų vadovo padėjėjas pulkininkas Markas McLellanas (Markas Maklelanas). – Ji gali nusitaikyti į dronus ir juos numušti, be to, tai kainuotų nedaug. (...) Tai daug pigiau nei skraidinti į orą (naikintuvą) F-35 ir numušti juos raketomis.“
