 Naujais muitais pagrasinęs Donaldas Trumpas: JAV nori padėti Kinijai, o ne jai pakenkti

2025-10-12 23:18
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), šią savaitę Kinijai pagrasinęs įvesti papildomus 100 proc. muitus, sekmadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „nori padėti Kinijai, o ne jai pakenkti“.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„JAV nori padėti Kinijai, o ne jai pakenkti!!!“ – D. Trumpas teigė savo įraše socialiniame tinkle „Truth Social“.

Jis pridūrė, kad „gerbiamas prezidentas Xi (Jinpingas) (Si Dzinpingas) (...) nenori depresijos savo šaliai“.

Penktadienį D. Trumpas pareiškė, kad įves papildomus muitus, kurie turėtų įsigalioti lapkričio 1 dieną, reaguodamas į tai, ką jis pavadino „nepaprastai agresyviu“ nauju Kinijos retųjų mineralų eksporto apribojimu.

Pekinas savo ruožtu apkaltino Vašingtoną nesąžiningu elgesiu, o kinų Prekybos ministerija sekmadienį D. Trumpo grasinimą muitais pavadino „tipišku „dvigubų standartų“ pavyzdžiu“.

Ministerija teigė, kad Vašingtonas nuo rugsėjo sugriežtino ekonomines priemones Pekino atžvilgiu.

„Grasinimas dideliais muitais kiekviename žingsnyje nėra tinkamas požiūris į bendradarbiavimą su Kinija“, – sakoma jos pareiškime, paskelbtame internete.

Pekinas yra įvedęs eksporto kontrolę retiesiems mineralams – itin svarbioms šiuolaikinių technologijų sudedamosioms dalims.

