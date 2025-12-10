Šveicarija: JAV 15 proc. muitai šalies prekėms atgaline data įsigaliojo nuo lapkričio vidurio

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) rugpjūtį šokiravo šveicarus, kai paskelbė apie 39 proc. muitus Šveicarijos prekėms. Tąkart D. Trumpo įvesti muitai Šveicarijai buvo didžiausi tarp visų kitų pasaulio valstybių.
Nemažai Šveicarijos ministrų ir verslo lyderių lankėsi Vašingtone, siekdami susitarti su JAV dėl muitų mažinimo.
Praėjusį mėnesį abi valstybės paskelbė, kad Šveicarijai muitai bus sumažinti iki 15 proc., o mainais ši Alpių valstybė pažadėjo investuoti 200 mlrd. dolerių (171,75 mlrd. eurų) Jungtinėse Valstijose.
„JAV taiko 15 proc. muitų ribą importui iš Šveicarijos. Tai įsigalioja atgaline data nuo 2025 metų lapkričio 14 dienos“, – sakoma Šveicarijos vyriausybės išplatintame pranešime.
Šveicarija taip pat įsipareigojo sumažinti importo tarifus tam tikriems JAV žuvies ir žemės ūkio produktams.
Pasak Berno, naujos muito lubos smarkiai sumažins Šveicarijos prekių tarifus.
„Tai gerokai pagerins Šveicarijos įmonių patekimą į JAV rinką, – sakoma vyriausybės išplatintame pranešime. - Šveicarijos įmonių konkurencingumas taip pat sustiprės, nes jos vėl galės naudotis panašiomis sąlygomis JAV rinkoje kaip ir Europos Sąjungos ar kitų JAV prekybos partnerių, turinčių panašią ekonominę struktūrą, įmonės.“
