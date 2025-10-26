Trumpas paskelbė apie papildomus muitus Kanadai

Tai dar vienas jo žingsnis dėl, jo žodžiais tariant, melagingos reklamos, kurioje esą neteisingai cituojamas buvęs prezidentas Ronaldas Reaganas (Ronaldas Reiganas), kalbėjęs apie muitų politiką.
D. Trumpas prieš dvi dienas pareiškė, kad nutraukia prekybos derybas su Kanada dėl prieš muitus nukreiptos reklaminės kampanijos.
„Jų reklama turėjo būti NEDELSIANT pašalinta, bet jie leido ją rodyti vakar vakare per „World Series“, žinodami, kad ji yra APGAULINGA“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas, įkeldamas šią žinutę skrydžio į Aziją, kur planuoja susitikti su svarbiausiais regiono lyderiais, metu.
„Kadangi jie rimtai iškraipė faktus ir ėmėsi priešiško veiksmo, aš didinu muitą Kanadai 10 proc., neskaitant to, ką jie moka dabar“, – pridūrė jis.
Reklamoje, kurią parengė Kanados Ontarijo provincija, buvo naudojamos citatos iš 1987 metų R. Reagano kalbos, kurioje jis perspėjo dėl kai kurių pasekmių, kurias JAV ekonomikai gali sukelti dideli užsienio importui taikomi muitai.
Jie rimtai iškraipė faktus ir ėmėsi priešiško veiksmo.
Reklamoje cituojamas R. Reiganas sakantis, kad „dideli muitai neišvengiamai sukelia užsienio šalių atsakomuosius veiksmus ir aršius prekybos karus“, o ši citata atitinka R. Reagano prezidentinės bibliotekos interneto svetainėje pateiktą jo kalbos stenogramą.
R. Reigano Fondo socialiniame tinkle „X“ ketvirtadienį parašė, kad Ontarijo vyriausybė „selektyviai atrinko garso ir vaizdo klipus“ iš 1987 metais R. Reagano iš radijo transliuotos kalbos apie prekybą.
Tarpvalstybinį ginčą dar labiau kursto tai, kad beisbolo varžybose „World Series“ dalyvauja Kanados komanda „Toronto Blue Jays“, turinti susikauti su JAV komanda „Los Angeles Dodgers“. Penktadienį vykusioje pirmojoje rungtyje „Blue Jays“ komanda „Dodgers“ komandą nugalėjo rezultatu 11:4.
Ontarijo provincija pareiškė, kad pirmadienį pašalins įžeidžiantį prieš tarifus nukreiptą reklamą, kad derybos galėtų būti atnaujintos, tačiau prieš tai ji bus dar kartą parodoma šeštadienio vakarą per antrąją beisbolo rungtynių dalį.
D. Trumpo pasauliniai sektoriniai muitai, ypač plieno, aliuminio ir automobilių sektoriams, smarkiai paveikė Kanadą, paskatindami darbo vietų praradimą ir spaudimą verslams.
Kol kas Jungtinės Valstijos ir Kanada toliau laikosi galiojančio Šiaurės Amerikos prekybos susitarimo USMCA, kuriuo užtikrinama, kad maždaug 85 proc. tarpvalstybinės prekybos abiem kryptimis ir toliau būtų vykdoma be muitų.
Kanadiečių ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) trečiadienį sakydamas kalbą pareiškė, kad Jungtinės Valstijos padidino muitus „iki Didžiosios depresijos laikų lygio“.
„Mūsų ekonominė strategija turi smarkiai pasikeisti“, – pridūrė M. Carney, sakydamas, kad šiam procesui „reikės tam tikrų aukų ir laiko“.
D. Trumpas ir M. Carney trečiadienį turėtų dalyvauti vakarienėje, rengiamoje Pietų Korėjoje vyksiančio Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumo (APEC) susitikimo proga. Tačiau D. Trumpas teigė neplanuojantis susitikti su M. Carney.
Naujausi komentarai