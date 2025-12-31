Naujametiniame sveikinime Xi vėl pareiškė teritorines pretenzijas į Taivaną

„Mūsų tėvynės suvienijimas – šio laikmečio tendencija – yra neišvengiamas!“ – pareiškė Xi Jinpingas.
Savaitės pradžioje Kinijos kariuomenė surengė didelio masto manevrus aplink Taivaną. Apžvalgininkai šiuos manevrus interpretavo kaip reakciją į neseniai JAV patvirtintą naują ginklų paketą demokratiškai valdomai salai.
Kinija Taivaną laiko savo teritorijos dalimi ir grasina „suvienijimu“ jėga, jei nepavyktų rasti „taikaus sprendimo“.
Technologiniai pasiekimai
Kalbėdamas apie užsienio politiką Xi Jinpingas sakė, kad Kinija yra teisingoje istorijos pusėje ir yra pasirengusi kartu su visomis šalimis skatinti taiką ir vystymąsi pasaulyje, taip pat prisidėti prie teisingesnės pasaulinės tvarkos kūrimo.
Trečiadienį Naujųjų Metų išvakarėse transliuotoje kalboje Kinijos galva taip pat kalbėjo apie šalies technologinius pranašumus: vyksta intensyvi konkurencija tarp keleto didelių dirbtinio intelekto (DI) modelių, taip pat, pasak jo, padaryta pažanga kuriant savus puslaidininkius.
Xi Jinpingas pridūrė, kad pažanga padaryta ir humanoidinių robotų bei dronų technologijų srityje.
Pradedamas naujas penkmečio planas
Kaip kitus praėjusių metų laimėjimų pavyzdžius Xi Jinpingas paminėjo asteroidų ir kometų tyrinėjimui skirto kosminio zondo „Tianwen-2“ paleidimą, taip pat didelio hidroenergetikos projekto Tibete statybos pradžią.
Be to, oficialiai pradėtas eksploatuoti pirmasis Kinijos lėktuvnešis su elektromagnetine katapultos sistema.
Žvelgdamas į 2026-uosius, Xi Jinpingas paskelbė planus išnaudoti 15-ojo penkerių metų plano pradžią tolesnėms reformoms, atvirumo politikos stiprinimui ir „aukštos kokybės augimui“ pasiekti.
