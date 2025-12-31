Taivanas praneša, kad Kinijos laivai po pratybų pasitraukia

Pirmadienį ir antradienį Kinija per kovinio šaudymo pratybas leido raketas aplink salą, pasiuntė link jos dešimtis naikintuvų, karinių laivų ir pakrančių apsaugos laivų. Pratybos buvo skirtos imituoti pagrindinių Taivano uostų blokadą ir jūrų taikinių šturmą.
Taipėjus, pavadinęs dviejų dienų manevrus „labai provokuojančiais ir beatodairiškais“, teigė, kad jais nepavyko įvesti salos blokados.
„Kariniai ir pakrančių apsaugos laivai atsitraukia, tačiau keli vis dar lieka už 24 jūrmylių linijos“, – agentūrai AFP sakė Taivano pakrančių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Hsieh Ching-chinas, nurodydamas, kad „pratybos turėtų baigtis“.
Taivano pakrančių apsauga jūroje toliau laiko 11 laivų, nes Kinijos pakrančių apsaugos laivai „dar nėra visiškai palikę teritorijos“ ir „negalime prarasti budrumo“, - sakė jis.
Pekinas dar viešai nepaskelbė, kad pratybos baigtos.
Kinija nutarė pademonstruoti jėgą po to, kai JAV, pagrindinės Taivano saugumo rėmėjos, pardavė Taipėjui daug ginklų, ir po Japonijos ministrės pirmininkės komentarų, kad jėgos panaudojimas prieš Taivaną gali pareikalauti karinio Tokijo atsako.
Tarptautinė bendruomenė kritikavo Kinijos pratybas.
Japonija trečiadienį pareiškė, kad Kinijos karinės pratybos „didina įtampą“ Taivano sąsiauryje ir teigė išsakiusi savo „susirūpinimą“ Pekinui.
Australijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį taip pat pasmerkė Kinijos „destabilizuojančias“ karines pratybas aplink Taivaną, pridurdama, kad išreiškė susirūpinimą kolegoms Pekine.
Tačiau Pekino Taivano reikalų biuras (TAO) šias pratybas pavadino „griežtu perspėjimu „Taivano nepriklausomybės“ separatistinėms jėgoms ir besikišančioms išorės jėgoms“.
„Jos yra būtina ir teisinga priemonė nacionaliniam suverenitetui ir teritoriniam vientisumui apsaugoti“, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė TAO atstovė Zhang Han.
Naujausi komentarai