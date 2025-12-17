Naujasis Čilės lyderis ragina užbaigti Maduro „diktatūrą“ Venesueloje

Viešėdamas Argentinoje per savo pirmąją kelionę į užsienį po to, kai sekmadienį vykusiame antrajame rinkimų ture nesunkiai įveikė kairiųjų kandidatą, J. A. Kastas sakė, kad remia „bet kokią situaciją“, kuri padėtų nušalinti N. Maduro vyriausybę.
J. A. Kastas per rinkimų kampaniją žadėjo deportuoti daugiau kaip 300 tūkst. nelegalių migrantų, daugiausia iš Venesuelos, kovoti su nusikalstamumu ir apsaugoti šiaurinę sieną.
Jo pergalė patvirtina, kad Lotynų Amerikoje prasidėjo posūkis į dešinę – po dešiniųjų kandidatų pergalių Argentinoje, Bolivijoje, Hondūre, Salvadore ir Ekvadore.
Ji taip pat išplečia JAV prezidento Donaldo Trumpo rėmėjų bazę regione tuo metu, kai šis svarsto galimybę smogti Venesuelos teritorijai.
Antradienį lankydamasis Buenos Airėse J. A. Kastas sakė, kad nors pati Čilė „nesikiš“ į Venesuelą, bet „jei kas nors ketina tai daryti, aiškiai supraskime, kad tai išsprendžia milžinišką problemą mums ir visai Lotynų Amerikai, visai Pietų Amerikai ir net Europos šalims“.
J. A. Kastas dėl Venesuelos ekonomikos žlugimo ir migrantų srauto kaltino kairiųjų pažiūrų N. Maduro, kurį pavadino „narkodiktatoriumi“.
Nuo 2014 m. emigravo apie septynis milijonus venesueliečių, kurie bėga nuo sunkios ekonominės ir politinės krizės valdant vis labiau autoritariškam N. Maduro.
„Ne mūsų pareiga ją (Venesuelos krizę) išspręsti, tačiau tas, kas tai padarys, sulauks mūsų paramos“, – sakė naujasis Čilės prezidentas.
Prieš rinkimus J. A. Kastas paragino Čilėje gyvenančius dokumentų neturinčius venesueliečius savarankiškai palikti šalį, kitaip jie esą bus išvaryti iš šalies, kai kovo mėnesį jis pradės eiti pareigas.
Tačiau šimtai migrantų, kurie praėjusį mėnesį bandė keliauti namo, buvo užblokuoti pasienyje su Peru, kuri neleidžia jiems įvažiuoti.
J. A. Kastas pasiūlė sukurti „humanitarinį koridorių“ per Pietų Ameriką, kad venesueliečiai ir kiti migrantai galėtų grįžti namo.
N. Maduro piktai sureagavo į J. A. Kasto išsakytas pastabas apie Venesuelą.
Pirmadienį jis palygino J. A. Kastą su Adolfu Hitleriu ir perspėjo jį „saugotis, jei nukris bent plaukas nuo bet kurio venesueliečio galvos“.
Jo pastaba apie Hitlerį buvo vertinama kaip smūgis dėl Vokietijoje gimusio J. A. Kasto tėvo, kuris Antrojo pasaulinio karo metais buvo nacių partijos narys ir karys. J. A. Kastas tvirtina, kad jo tėvas buvo šauktinis ir nepalaikė nacių.
Savo pirmajam vizitui į užsienį jis pasirinko Čilės kaimynę ir kartais ekonominę varžovę Argentiną. Libertarinis lyderis Javieras Milei šiltai pasitiko čilietį, kurį laiko ideologiniu sąjungininku.
Sekmadienį jis pasveikino J. A. Kasto pergalę prieš kadenciją baigiančios kairiųjų vyriausybės kandidatą kaip „dar vieną žingsnį į priekį mūsų regione ginant gyvybę, laisvę ir privačią nuosavybę“.
