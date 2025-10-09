 Netanyahu: Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją

Netanyahu: Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją

2025-10-09 17:21
BNS inf.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad Donaldui Trumpui turėtų būti skirta Nobelio taikos premija. 

Netanyahu: Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją
Netanyahu: Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją / Scanpix nuotr.

Premjero pareiškimas nuskambėjo po to, kai ketvirtadienį D. Trumpas pranešė, jog netiesioginių derybų metu Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl paliaubų Gazos Ruože ir likusių įkaitų paleidimo.

„Duokite @realDonaldTrump Nobelio taikos premiją – jis jos nusipelnė!“ – socialiniame tinkle „X“ paskelbė B. Netanyahu biuras.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas pareiškė, kad jei jis nelaimėtų Nobelio taikos premijos, tai būtų įžeidimas Jungtinėms Valstijoms, tačiau ekspertai Osle, kur sprendžiama dėl premijos, teigė, kad dėl savo „Pirmiausia – Amerika“ politikos ir skaldančio stiliaus jis neturi praktiškai jokių šansų.

Yra žinoma, kad šiais metais buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos. Tokie sąrašai 50 metų laikomi paslaptyje.

Kandidatus gali siūlyti dešimtys tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius.

Norvegijos Nobelio komitetas Osle šių metų taikos premijos nugalėtoją paskelbs penktadienį 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku.

Šiame straipsnyje:
trumpas nobelio premija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų