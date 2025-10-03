Sąmoningas laikas sau – atrask save be ekranų!

Vidinės stiprybės paieškos
„Mūsų visuomenėje neretai susiduriame su iššūkiais, kurie priverčia pasijusti sutrikusiais, vienišais ar bejėgiais. Tokiose situacijose labai svarbu atsigręžti į savo vidinius resursus, kuriuos turime kiekvienas, tik ne visada juos panaudojame“, – sakė Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro psichologė Kristina Navickienė.
Pasak specialistės, įprasta rutina, skubėjimas ir veiklų gausa dažnai nustumia emocinę higieną į antrą planą. „Ją galime puoselėti kiekvienas individualiai. Vieniems atgauti emocinę pusiausvyrą padeda pasivaikščiojimai, kitiems – pokalbiai su žmonėmis, dar kitiems – meditacijos ar laikas savo pomėgiams. Tokie maži dalykai ir ugdo atsparumą, kuris padeda lengviau įveikti kritines situacijas“, – pabrėžė psichologė.
Norintiems praktiškai pažinti savo vidinius resursus organizuojami patyriminiai užsiėmimai „Vidinė stiprybė“: spalio 9 ir 10 d. vyks susitikimai suaugusiesiems, kurie rengiami Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Vaidoto g. 115, Kaunas). Dalyviai mokysis, kaip atrasti ir puoselėti savo vidinius resursus, kad ramiau ir tvirčiau galėtų sutikti gyvenimo iššūkius.
Ekranai – draugas ar priešas?
Ekranų poveikis psichikos sveikatai – aktuali šiandienos problema, kuri vis dažniau tampa priklausomybe ir sulaukia vis didesnio visuomenės dėmesio. Pasak visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės Akvilės Babravičienės, perteklinis buvimas prie ekranų ne tik trikdo miegą, bet ir bendravimo bei emocijų valdymo įgūdžius. „Daugelis šito net nepastebi – iš pradžių ekranai tampa įprastu laisvalaikio praleidimo būdu, tačiau ilgainiui jie įtraukia, užima didžiąją dienos dalį ir ima trukdyti susikaupti, mažina atsparumą stresui“, – teigė specialistė.
Ši tema bus išsamiai aptariama atviroje diskusijoje „Išlįsk iš ekrano“, kuri vyks spalio 10 d. prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“. Joje dalyvaus vaikų ir paauglių psichiatras prof. Darius Leskauskas, psichologė ir Geštalto psichoterapijos praktikė Indrė Kazlauskaitė-Nefė bei tėvų bendruomenės „Maži pirščiukai“ atstovė Jurgita Ramanauskienė. Diskusijoje su specialistais bus aptariamas ekranų poveikis vaikų ir paauglių emocinei, socialinei ir psichikos raidai, įskaitant priklausomybės riziką bei miego sutrikimus. Taip pat bus kalbama apie tėvų vaidmenį formuojant sveikus technologijų naudojimo įpročius bei efektyvius ribojimo metodus. Aptarsime, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti siekdami sveikesnio santykio su ekranais.
Vykdo įvairias stiprinančias psichikos sveikatą veiklas
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo daug psichikos sveikatą stiprinančių programų: „Normalu, jei neramu“, „Savižudybių prevencijos modelis“, „Priklausomybių konsultanto paslaugos“, „Ankstyvoji intervencija“ ir „Socialinis receptas“, kurių metu teikiamos individualios bei grupinės konsultacijos ir organizuojami susitikimai bei prevenciniai renginiai. „Norime paskatinti kauniečius nepamiršti, kad psichikos sveikata yra tokia pat svarbi kaip fizinė žmogaus gerovė. Kiekvienas galime atrasti būdų, kurie gali padėti įveikti kylančius sunkumus“, – teigė K. Navickienė. Visą informaciją apie renginius, skirtus Pasaulinei psichikos sveikatos dienai, galima rasti biuro svetainėje. Nuorodos registracijai į jums aktualius renginius pateikiamos žemiau esančioje programoje. Taip pat kviečiama dalyvauti konkurse apie psichinę sveikatą ir ekranų naudojimą. 5 konkurso nugalėtojai spalio 10 d. bus apdovanoti PLC „Mega“ renginio „Išlįsk iš ekrano“ metu. Registracija į konkursą vyksta čia.
Renginių programa
Patyriminis užsiėmimas „Vidinė stiprybė“
Kada: spalio 9 d. 18–20.30 val.
Kam: suaugusiesiems ir darbingo amžiaus kauniečiams
Kur: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Vaidoto g. 115, Kaunas)
Registracija: https://forms.office.com/e/c4P6W0BSRT
Priimami tik iš anksto užsiregistravę dalyviai.
Dalyviai kviečiami turėti kilimėlį, pledą, pagalvėlę, vandenį ir užrašams skirtą sąsiuvinį.
Senjorams skirtas renginys „Vidinė stiprybė“
Kada: spalio 10 d. 10–12 val.
Kam: senjorams
Kur: Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Vaidoto g. 115, Kaunas)
Registracija: https://forms.office.com/e/eXHSFyej5M
Dalyviai kviečiami turėti kilimėlį, pledą, pagalvėlę, vandenį ir užrašams skirtą sąsiuvinį.
Atvira diskusija „Išlįsk iš ekrano“
Kada: spalio 10 d. 17.30–19.30 val.
Kur: PLC „MEGA“ (centrinė aikštė), Islandijos pl. 32, Kaunas
Registracija: https://registracija.kaunovsb.lt/renginys/02dd976c-05cb-4ca1-a2c1-ac75fcb64839
Konkursas apie psichinę sveikatą ir ekranų naudojimą. Dalyvauti galima paspaudus nuorodą: https://forms.office.com/e/9aSbDyHTJY
Prizai: penki dalyviai, teisingai atsakę į klausimus, bus apdovanoti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro reprezentacinėmis atminimo dovanomis.
Prizų įteikimas: spalio 10 d. renginio „Išlįsk iš ekrano“ metu, PLC „Mega“ (Kaunas).
