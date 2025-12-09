Nigerijos vyriausybė surengė ceremoniją, skirtą pagerbti 100 išlaisvintų moksleivių

Tačiau detalesnė informacija apie šių vaikų paleidimą nebuvo skelbiama, o vyriausybė nenurodė, ar už juos buvo sumokėta išpirka.
Lapkričio pabaigoje Nigerio valstijoje ginkluoti užpuolikai užpuolė Švč. Mergelės Marijos mokyklą ir pagrobė 303 vaikus bei 12 mokytojų.
Skelbiama, kad praėjus kelioms valandoms po pagrobimo 50 vaikų pabėgo, o apie 150 žmonių, įskaitant mokytojus, vis dar laikomi ginkluotų užpuolikų nelaisvėje.
Pirmadienį išlaisvinti moksleiviai keliomis autobusų grupėmis, lydimi karinių sunkvežimių, atvyko į Nigerio vyriausybės rūmus Minos valstijos sostinėje.
Vaikus pasitiko pareigūnai, apkabindami juos ir paspausdami rankas, o vėliau visi kartu pozavo prieš kameras.
Nigerio valstijos gubernatorius Mohammedas Bago (Mohamedas Bagas) pareiškė, kad sveikatos priežiūros darbuotojai ir ekspertai „nuodugniai apžiūrės“ vaikus, prieš juos grąžinant tėvams.
„Tie, kurie meldėsi, prašome toliau melstis, – sakė jis susirinkusiems pareigūnams. – Tikimės susigrąžinti likusius moksleivius, kurie vis dar yra nelaisvėje.“
Mokyklos duomenimis, dauguma išlaisvintųjų yra 10–17 metų amžiaus. Pareigūnų teigimu, dauguma jų nuo sekmadienio vakaro, kai buvo paskelbta apie jų paleidimą, buvo Nigerijos sostinėje.
Šių vaikų tėvai tvirtino, kad niekas jų neinformavo apie išlaisvinimą, pridurdami, kad apie tai sužinojo iš žiniasklaidos. Daugelis jų su nerimu laukė naujausios informacijos apie savo vaikus.
„Aš tiesiog nerimauju dėl jo saugumo, bet meldžiuosi, kad jis būtų tarp išlaisvintųjų, – sakė Samuelis Musa apie savo 13-metį sūnų, kuris buvo pagrobtas. – Jo motina nuo pagrobimo serga“.
Nigerijos prezidentas Bola Tinubu pagyrė saugumo agentūras už jų pastangas užtikrinant mokinių saugų grįžimą, tačiau detalesnės informacijos nepateikė.
„Mano nurodymas mūsų saugumo pajėgoms lieka toks pat – visi moksleiviai ir kiti pagrobti Nigerijos piliečiai visoje šalyje turi būti išgelbėti ir saugiai pargabenti namo“, – pridūrė prezidentas.
Kol kas jokia grupuotė neprisiėmė atsakomybės už šį moksleivių pagrobimą, tačiau vietos gyventojai kaltina ginkluotas gaujas, kurios konfliktų draskomoje Nigerijos šiaurėje grobia žmones iš mokyklų ir keliautojus, o vėliau reikalauja išpirkų.
Naujausias pagrobimas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai ginkluoti asmenys įsiveržė į vidurinę mokyklą kaimyninėje Kebio valstijoje ir pagrobė 25 moksleivius.
Maždaug tuo pačiu metu buvo užpulta ir bažnyčia pietinėje Kvaros valstijoje – 38 maldininkai, pagrobti per tą išpuolį praėjusį mėnesį, jau buvo išlaisvinti.
Nigerija nuo 2009 metų, kai Čado ežero regione, šalies šiaurės rytuose, iškilo žiauri islamistų grupuotė „Boko Haram“, kenčia nuo ginkluoto smurto.
2014 metų balandžio 14 dieną visą pasaulį sukrėtė beveik 300 moksleivių pagrobimo Čiboke istorija. Beveik 100 mergaičių iki šiol tebėra dingusios.
