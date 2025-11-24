50 Nigerijoje pagrobtų vaikų pabėgo, išgelbėti 38 maldininkai

Penktadienį Nigerio valstijoje ginkluoti užpuolikai užpuolė Švč. Mergelės Marijos mokyklą ir pagrobė 303 vaikus bei 12 mokytojų. Tai vienas didžiausių masinių pagrobimų Nigerijoje.
Jis įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai praėjusį pirmadienį ginkluoti asmenys įsiveržė į vidurinę mokyklą kaimyninėje Kebio valstijoje ir pagrobė 25 mergaites.
Antradienį ginkluoti užpuolikai įsiveržė į bažnyčią Kvaros valstijoje ir surengė išpuolį, kuris buvo įrašytas ir transliuojamas internetu, rodant, kaip pamaldas nutraukia šūviai, kaip tikintieji bėga, o lauke girdėti šauksmai.
Per šį išpuolį žuvo du žmonės, o 38 pagrobtus žmones vėliau išgelbėjo saugumo pajėgos, sekmadienį savo „X“ paskyroje pranešė prezidentas Bola Tinubu.
Atskirai Nigerijos krikščionių asociacija pareiškime nurodė, kad „gavome gerų žinių, nes penkiasdešimt (Švč. Mergelės Marijos mokyklos) moksleivių pabėgo ir grįžo pas tėvus“.
8–18 metų berniukai ir mergaitės, pagrobti iš šios mokyklos, sudaro beveik pusę iš 600 jos mokinių.
Tačiau Nigerijos vyriausybė nepatikslino, kiek tiksliai vaikų buvo pagrobta iš mokyklos. Prezidentas socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad 51 iš dingusių vaikų jau surastas.
Augant visuomenės baimei dėl vaikų saugumo kai kuriose Nigerijos dalyse buvo uždaryta ne viena mokykla.
Nigerija nuo 2009 metų, kai Čado ežero regione, šalies šiaurės rytuose, iškilo žiauri islamistų grupuotė „Boko Haram“, kenčia nuo ginkluoto smurto.
2014 metų balandžio 14 dieną visą pasaulį sukrėtė beveik 300 moksleivių pagrobimo Čiboke istorija. Beveik 100 mergaičių iki šiol tebėra dingusios.
