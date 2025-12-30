Per mirtiną avariją Nigerijoje žuvo du žmonės, boksininkas Anthony Joshua sužeistas

36-erių boksininkas per avariją patyrė nedidelius sužalojimus, kai „Lexus“ visureigis, kuriuo jis važiavo, rėžėsi į stovintį sunkvežimį. Susidūrimas įvyko gruodžio 29 d., pirmadienį, Nigerijoje.
Socialiniuose tinkluose paplitę vaizdo įrašai atskleidžia sukrečiančius vaizdus po nelaimės: apsvaigęs Joshua gelbėjamas iš smarkiai apgadinto automobilio.
Nigerijos prezidentas Bola Tinubu pranešė kalbėjęs su A. Joshua, norėdamas asmeniškai pareikšti užuojautą dėl dviejų sportininko draugų žūties per mirtiną automobilio avariją.
„Palinkėjau jam visiško ir greito pasveikimo bei kartu su juo pasimeldžiau. AJ mane patikino, kad jam teikiama geriausia įmanoma priežiūra“, – socialiniuose tinkluose rašė B. Tinubu.
Naujausi komentarai