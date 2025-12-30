 Per mirtiną avariją Nigerijoje žuvo du žmonės, boksininkas Anthony Joshua sužeistas

Per mirtiną avariją Nigerijoje žuvo du žmonės, boksininkas Anthony Joshua sužeistas

2025-12-30 12:06 diena.lt inf.

Bokso žvaigždė Anthony Joshua po mirtinos automobilio avarijos Nigerijoje gydomas ligoninėje. Tragiškoje nelaimėje žuvo du ilgamečiai sportininko komandos nariai ir draugai – Sina Ghami ir Latif Ayodele.

Per mirtiną avariją Nigerijoje žuvo du žmonės, boksininkas Anthony Joshua sužeistas
Per mirtiną avariją Nigerijoje žuvo du žmonės, boksininkas Anthony Joshua sužeistas / AP nuotr.

36-erių boksininkas per avariją patyrė nedidelius sužalojimus, kai „Lexus“ visureigis, kuriuo jis važiavo, rėžėsi į stovintį sunkvežimį. Susidūrimas įvyko gruodžio 29 d., pirmadienį, Nigerijoje.

Socialiniuose tinkluose paplitę vaizdo įrašai atskleidžia sukrečiančius vaizdus po nelaimės: apsvaigęs Joshua gelbėjamas iš smarkiai apgadinto automobilio.

Nigerijos prezidentas Bola Tinubu pranešė kalbėjęs su A. Joshua, norėdamas asmeniškai pareikšti užuojautą dėl dviejų sportininko draugų žūties per mirtiną automobilio avariją.

„Palinkėjau jam visiško ir greito pasveikimo bei kartu su juo pasimeldžiau. AJ mane patikino, kad jam teikiama geriausia įmanoma priežiūra“, – socialiniuose tinkluose rašė B. Tinubu.

Šiame straipsnyje:
Anthony Joshua
mirtina avarija
boksininkas
Nigerija
žuvo

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų