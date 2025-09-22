Nobelio premijos laureatai: visuomenės interesams tarnaujanti žiniasklaida pasmerkta žlugti

Vienuolikos ekonomistų grupė iš pirmaujančių Amerikos ir Europos universitetų paskelbė bendrą pareiškimą per vadinamąjį „Informacijos ir demokratijos forumą“ – organizaciją, kurią įkūrė žiniasklaidos laisvė grupė „Reporteriai be sienų“ ir Prancūzijos valstybė.
Išsamiai aprašę problemas, kylančias dėl darbo vietų praradimo, mažėjančių pajamų ir dirbtinio intelekto grėsmės žurnalistikai, ekonomistai paragino vyriausybes imtis didesnio vaidmens „investuojant į žiniasklaidos ekosistemą ir ją formuojant“.
„Vyriausybės visame pasaulyje vaikosi dirbtinio intelekto svajonės, vildamosi, kad šios technologijos skatins ekonominę gerovę“, – rašė jie.
„Tačiau (vyriausybės – ELTA) nepakankamai investuoja į pagrindinį išteklių, kuris yra mūsų XXI-ojo amžiaus ekonomikų pagrindas – nepriklausomą, patikrinamą informaciją“, – pabrėžė ekonomistai.
Nuo interneto atsiradimo žiniasklaidos įmonės matė, kaip žlunga jų tradicinis modelis, kai reklama buvo parduodama siekiant finansuoti naujienų rinkimo veiklą.
Didžiąją dalį pajamų iš reklamos internetu susižėrė tokios interneto platformos kaip „Meta“ ir „Google“, o nauji dirbtinio intelekto (DI) pokalbių robotai, tokie kaip „ChatGPT“ ar „Google“ sukurta „Gemini“, smarkiai sumažino žmonių, kurie informacijos ieško žiniasklaidos įmonių tinklalapiuose, skaičių.
„Visuomenės interesams tarnaujančios žiniasklaidos teikiamą informacinę prekę šios įmonės pasisavina privačiam pelnui uždirbti“, – teigė ekonomistai.
Pasak jų, visuomenėms reikia „kolektyviai persvarstyti socialinę ir ekonominę vertę“, kurią kuria patikima informacija, o tai turėtų paskatinti vyriausybes remti visuomenės interesams tarnaujančią žiniasklaidą ir priimti įstatymus, kurie ją apsaugotų.
Ekonomistų teigimu, vyriausybės turi imtis veiksmų, kad „mus išgelbėtų nuo tolesnio žengimo keliu, kuriuo einant visuomenės interesams tarnaujanti žurnalistika atrodo pasmerkta žlugti, – o šitai turėtų milžiniškų pasekmių mūsų ekonomikai, visuomenei ir demokratijai“.
