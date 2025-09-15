Nori pažaboti besaikį girtavimą kurortuose: svarsto, kur ir kaip riboti prekybą alkoholiu

Vien Zadaro centre, vos kelių šimtų metrų atstumu, yra septynios parduotuvės, parduodančios alkoholinius gėrimus. Naktimis gatvėse šėlioja girtas jaunimas. Vietos gyventojų skundais užversta vietos valdžia bandys alkoholio pardavimą apriboti.
„Jokie apribojimai, jokie draudimai niekada neatnešė tvarkos. Tik laisvė visomis prasmėmis atneša tvarką“, – šnekėjo pašnekovas.
„Tiesiog reikia daugiau miesto prižiūrėtojų, kad patruliuotų paplūdimiuose ir mieste, nemanau, kad tai didelė problema. Taip pat nemanau, kad didelė problema būtų apriboti alkoholinių gėrimų pardavimą“, – kalbėjo pašnekovė.
„Maitinimo įstaigų savininkai dabar gali jaustis šiek tiek suvaržyti, šios taisyklės gali paveikti ir mažmeninės prekybos įmones, tačiau reikėtų rasti tam tikrą pusiausvyrą, aukso vidurį“, – nurodė kitas pašnekovas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ekonomikos ministerija svarsto galimybę miestams patiems spręsti, kuriose zonose ar kuriomis valandomis būtų draudžiamas alkoholinių gėrimų pardavimas. Tai būtų taikoma parduotuvėms, kioskams ir degalinėms.
„Mums svarbu, kad miestams būtų suteikta priemonė tai reguliuoti, sekant kitų Vakarų Europos miestų, kurie įvedė tvarką, pavyzdžiu“, – aiškino Zadaro meras Šime Erlić.
Girti ir triukšmingi turistai – didelė problema ir Splite, kurio miesto centre yra daug alkoholiu prekiaujančių parduotuvių.
„Norime tai išspręsti įstatymo pataisomis. Tai bus naudinga ir maitinimo įstaigoms, o kalbant apie smulkiuosius prekybininkus, tikslas nėra trukdyti niekieno verslui. Tikslas yra apsaugoti piliečius“, – teigė Splito meras Tomislav Šuta.
Zadaro apskrities prekybininkų asociacija mano, kad apribojimai dar labiau pakenks smulkiajam verslui.
„Drįstu teigti, kad alaus pardavimas mažose parduotuvėse sudaro 30–40 procentų jų gėrimų segmento. Jei pasakysite jiems: „Apribosime gėrimų pardavimą“, atimsite tą jų pardavimų dalį“, – šnekėjo Zadaro apskrities prekybininkų asociacijos prezidentas Zoran Paleka.
Kroatija žvalgosi į Vengriją ir Lenkiją, kurios riboja alkoholio pardavimus nuo 22 val. iki 6 valandų ryto. Galbūt paseks jų pavyzdžiu.
Naujausi komentarai