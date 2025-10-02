Norvegija Lenkijoje atidarė mokymų stovyklą Ukrainos kariams

Atidarymo ceremonijoje dalyvavo Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas, jo kolega iš Norvegijos Tore O. Sandvikas, Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras ir aukšti pareigūnai iš Lietuvos, Latvijos, Švedijos, Islandijos bei Ukrainos.
Šią iniciatyvą, įgyvendinamą Naujosios Dembos-Lipos sausumos pajėgų mokymo centre netoli Lenkijos pietryčių sienos su Ukraina, Lenkijos gynybos ministras pagyrė kaip „galimybę mokyti Ukrainos kariuomenės personalą dideliu mastu ir geroje vietoje... netoli Ukrainos“.
„Šalia mūsų yra dronų paleidimo takas“, – sakė gynybos ministras, pridurdamas, kad Lenkijai ir jos sąjungininkėms bus naudinga pasimokyti iš Ukrainos karinės patirties.
„Tai vieta, kur galima studijuoti patirtį iš tebevykstančio karo Ukrainoje, įgyvendinti geriausius kariuomenės kovos su dronais sprendimus ir Ukrainos kariuomenės turimas dronų galimybes“, – sakė jis.
„Camp Jomsborg“ pavadintas centras, kuriame vyks mokymai, anksčiau veikė kaip Norvegijos mokymų patalpos Ukrainos kariniams instruktoriams. Nuo vasaros rekonstruotas centras vienu metu galės priimti iki 1,2 tūkst. karių.
„Camp Jomsborg“ yra viena didžiausių Norvegijos tokio tipo užsienio misijų, pažymi „TVP World“.