Dėl rusų smūgių Ukrainai Lenkija pakelė naikintuvus

„Laikydamasi privalomų procedūrų, Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operatyvinė vadovybė (DORSZ) aktyvavo visas turimas pajėgas“, – teigė DORSZ, pridurdama, kad pakėlė naikintuvus ir paleido antžemines oro gynybos sistemas.
Šeštadienį netrukus po 8 val. ryto vietos (9 val. Lietuvos) laiku DORSZ paskelbė, kad Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai baigė savo misiją, ir pridūrė, kad apie Lenkijos oro erdvės pažeidimus nepranešta.
Lenkijos oro navigacijos agentūra PANSA paskelbė, kad Pietryčių Lenkijoje esantys Žešuvo ir Liublino oro uostai šeštadienio rytą vėl buvo atidaryti, užbaigus naikintuvų misiją po Rusijos smūgių Ukrainoje.
DORSZ taip pat padėkojo NATO, JAV ir Ispanijos oro pajėgoms už pagalbą Lenkijai užtikrinant saugumą Lenkijos oro erdvėje ir išreiškė dėkingumą Nyderlandų ginkluotosioms pajėgoms už jų paramą oro gynybos sistemų srityje.
Rusija ankstų šeštadienio rytą raketomis ir dronais atakavo Kyjivą ir kitas Ukrainos sritis. Smūgiai suduoti, likus dienai iki Ukrainos ir JAV prezidentų derybų.