Tuskas: Rusijos karas Ukrainoje sustiprino Lenkijos pozicijas

„Turime tuo pasinaudoti strategiškai, ilgalaikėje perspektyvoje“, – pirmadienį paskelbtame interviu laikraščiui „Gazeta Wyborcza“ sakė D. Tuskas.
Lenkijos geopolitinė ateitis „atrodys tikrai gerai, jei Ukraina nepralaimės ir jei mums pavyks įveikti istorinį Lenkijos ir Ukrainos priešiškumą“, teigė jis, turėdamas omenyje istorines abiejų šalių nuoskaudas.
„Tvirtų, draugiškų santykių su suverenia Ukraina kūrimas, kartu rūpinantis mūsų interesais, žinoma, yra puiki galimybė Lenkijai“, – sakė D. Tuskas.
Todėl Varšuva turi toliau padėti Kyjivui, nes jei Ukraina pralaimėtų karą, Lenkijos padėtis radikaliai pablogėtų, sakė premjeras ir pridūrė dėl Ukrainos pergalės esantis nuosaikus optimistas.
„Nėra jokios objektyvios priežasties, kodėl Ukraina turėtų pralaimėti“, – sakė Lenkijos vyriausybės vadovas.