Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą

„Esame čia, kad išreikštume savo rimtą susirūpinimą ir atkreiptume tarptautinės bendrijos dėmesį į dar vieną Rusijos Federacijos įvykdytą baisų tarptautinės teisės ir Jungtinių Tautų (JT) chartijos pažeidimą“, – reporteriams prieš Varšuvos sušauktą skubų JT Saugumo Tarybos posėdį sakė lenkų užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis.
„Rusijos beatodairiški veiksmai yra ne tik tarptautinės teisės pažeidimas, bet ir destabilizuojama eskalacija, visą regioną prie konflikto priartinanti labiau nei bet kada pastaraisiais metais“, – sakė jis, skaitydamas maždaug 40 šalių pasirašytą dokumentą.
Tarp pasirašiusiųjų yra 26 kitos Europos Sąjungos (ES) šalys, Ukraina, Jungtinės Valstijos, Japonija, Kanada.
„Pasinaudodami šia proga pakartojame savo raginimą Rusijos Federacijai tuojau pat nutraukti savo agresijos karą prieš Ukrainą, atsisakyti bet kokių tolesnių provokacijų ir gerbti savo įsipareigojimus pagal JT chartiją, – kalbėjo M. Bosackis. – Eskalacija negali nuvesti prie taikos.“
Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įspėjo, kad situacija artėja prie atviro konflikto.
Lenkija skelbė, kad per trečiadienio naktį buvo nustatyta 19 šalies oro erdvės pažeidimų ir buvo numušti trys dronai, Varšuvai ir jos NATO sąjungininkėms pakėlus naikintuvus.
Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktinę dronų ataką prieš Ukrainą ji nesitaikė į Lenkiją.