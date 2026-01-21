Norvegija nesijungs prie Trumpo Taikos tarybos

Nobelio premijos negavęs D. Trumpas anksčiau išreiškė savo nusivylimą šia Šiaurės Europos valstybe.
„Amerikiečių pasiūlymas kelia daug klausimų“, reikalaujančių „tolesnio dialogo su Jungtinėmis Valstijomis“, pareiškime teigė valstybės sekretorius Kristofferis Thoneris.
„Todėl Norvegija neprisijungs prie siūlomų Taikos tarybos susitarimų ir nedalyvaus pasirašymo ceremonijoje Davose“, – teigė K. Thoneris ir pridūrė, kad Norvegija vis tiek tęs glaudų bendradarbiavimą su Jungtinėmis Valstijomis.
D. Trumpo Taikos taryba iš pradžių buvo sumanyta prižiūrėti karo nuniokoto Gazos Ruožo atstatymą, tačiau chartija, regis, neapriboja jos vaidmens vien tik šia palestiniečių teritorija.
JAV administracija paprašė šalių sumokėti iki 1 milijardo JAV dolerių (0,86 mlrd. eurų) už nuolatinę vietą šioje taryboje, kuriai pirmininkaus D. Trumpas.
„Norvegijai svarbu, kaip šis pasiūlymas yra susijęs su tokiomis nusistovėjusiomis struktūromis kaip JT (Jungtinės Tautos) ir su mūsų tarptautiniais įsipareigojimais“, – sakė K. Thoneris.
Vyriausybės atstovas pridūrė, kad Norvegija pritaria D. Trumpo „tikslui siekti ilgalaikės taikos Ukrainoje, Gazos (Ruože) ir kitose situacijose“.
D. Trumpas ne kartą sakė manantis, kad nusipelnė Nobelio taikos premijos. Pernai ši premija atiteko Venesuelos opozicijos lyderei Mariai Corinai Machado.
Pirmadienį paskelbtoje žinutėje Norvegijos ministrui pirmininkui Jonui Gahrui Storei D. Trumpas teigė, kad negavęs Nobelio premijos nebesijaučia „įpareigotas galvoti vien apie taiką“.
J. G. Store pareiškime teigė: „Išsamiai paaiškinau, taip pat ir prezidentui Trumpui, tai, kas gerai žinoma – premiją skiria nepriklausomas Nobelio komitetas.“
