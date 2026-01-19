Prancūzija atsisakys kvietimo į Donaldo Trumpo Taikos tarybą

Tarybos chartija „peržengia vien Gazos Ruožo ribas“, sakė šaltinis, pridurdamas, kad „kyla didelių klausimų, ypač dėl pagarbos Jungtinių Tautų principams ir struktūrai, kurie jokiu būdu negali būti kvestionuojami“.
Prancūzija anksčiau pirmadienį patvirtino savo įsipareigojimą Jungtinių Tautų (JT) chartijai, kai buvo pakviesta prisijungti prie Taikos tarybos.
Užsienio reikalų ministerija pareiškime teigė, kad peržiūri naujosios institucijos „kurios projektas apima ne tik situaciją Gazoje“ pasiūlymą, tuo pačiu pakartodama „savo prisirišimą prie Jungtinių Tautų chartijos (kuri) išlieka veiksmingo daugiašališkumo kertiniu akmeniu“.
