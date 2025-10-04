Nyderlandai grąžino istorinę skolą

Sprendimas grąžinti Indonezijai daugiau nei 28 tūkst. fosilijų yra naujausias Nyderlandų vyriausybės veiksmas, kuriuo siekiama grąžinti meno kūrinius ir artefaktus, dažnai prievarta paimtus iš įvairių pasaulio šalių kolonijinės eros laikais.
Fosilijos buvo iškastos XIX a. pabaigoje olandų anatomo ir geologo Eugène Dubois, kai dabartinė Indonezija buvo Olandijos kolonija.
Po išsamių tyrimų Nyderlandų kolonijinių kolekcijų komitetas padarė išvadą, kad fosilijos veikiausiai buvo paimtos prieš žmonių valią.
Švietimo, kultūros ir mokslo ministras Gouke Moes pasirašė susitarimą su savo Indonezijos kolega Fadli Zon Naturalis muziejuje Leideno mieste, kur šiuo metu saugoma kolekcija.
Taip pat Indonezijos prezidentas Prabowo Subianto susitiko su Nyderlandų karaliumi Willemu Alexanderiu ir karaliene Maxima jų rūmuose Hagoje.
Homo erectus atsirado Afrikoje maždaug prieš 2 mln. metų ir plačiai paplito ten ir Azijoje, veikiausiai ir Europoje.
Jis pasiekė Javą daugiau nei prieš 1,5 mln. metų, o datavimo metodai rodo, kad jis išnyko mažiausiai 35 tūkst. metų prieš mūsų rūšies, Homo sapiens, atvykimą.
Kai kurios Vakarų šalys grąžina pagrobtus artefaktus ir kitus daiktus, siekdamos atsiskaityti už savo dažnai žiaurią kolonijinę istoriją.
Šį mėnesį Madagaskaras iš Prancūzijos gavo tris vietinių karžygių kaukoles, tarp kurių yra viena, manoma, priklausiusi karaliui, nužudytam prancūzų kariuomenės prieš 128 metus.
Šis repatriacijos atvejis buvo pirmasis, kai buvo pritaikytas 2023 m. Prancūzijos įstatymas, reglamentuojantis žmogaus palaikų grąžinimą buvusioms kolonijoms.
Pastaraisiais metais Berlyno muziejus paskelbė, kad yra pasirengęs grąžinti šimtus žmogaus kaukolių iš buvusios Vokietijos kolonijos Rytų Afrikoje, o Prancūzija paskelbė, kad grąžina statulas, karališkus sostus ir šventus altorius, paimtus iš Vakarų Afrikos valstybės Benino.
Belgija grąžino auksu dengtą dantį, priklausiusį nužudytam Kongo nepriklausomybės didvyriui Patrice’ui Lumumbai.
