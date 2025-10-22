„Mano egzekucija neišvengiama“: už kokaino kontrabandą – mirties bausmė

Per pastaruosius metus Indonezija ėmėsi veiksmų, kad būtų paleisti keli daug dėmesio sulaukę kaliniai, įskaitant filipinietę motiną, nuteistą mirties bausme, ir penkis paskutinius vadinamojo „Balio devyneto“ narkotikų grupuotės narius.
Septintą dešimtį metų bebaigianti Lindsay Sandiford (Lindsi Sandiford) 2013 metais Balio saloje buvo nuteista mirties bausme po to, kai buvo pripažinta kalta dėl prekybos narkotikais.
Muitinės pareigūnai 2012-aisiais, kai L. Sandiford atvyko į Balį skrydžiu iš Tailando, jos lagamino dvigubame dugne rado paslėpto kokaino, kurio vertė – apie 2,14 mln. dolerių (1,84 mln. eurų).
L. Sandiford prisipažino padariusi nusikaltimus, tačiau teigė, kad sutiko gabenti narkotikus, kai narkotikų sindikatas pagrasino nužudyti jos sūnų. 2013 metais jos skundas dėl mirties bausmės liko nepatenkintas.
Indonezijos vyresnysis teisės ir žmogaus teisių ministras Yusrilas Ihza Mahendra (Jusrilas Iza Mahendra) sakė, kad su JK užsienio reikalų sekretore Yvette Cooper (Ivet Kuper) pasirašė susitarimą dėl L. Sandiford ir 35 metų Shahabo Shahabadi (Šahabo Šahabadžio), atliekančio bausmę iki gyvos galvos už nusikaltimus, susijusius su narkotikais, perdavimo.
„Sutarėme suteikti leidimą perduoti kalinius Jungtinei Karalystei. Susitarimas buvo pasirašytas“, – per spaudos konferenciją sostinėje Džakartoje žurnalistams sakė Y. I. Mahendra, patvirtindamas ankstesnį naujienų agentūros AFP pranešimą apie jų perdavimą.
Britai bus perduoti iškart po to, kai bus suderintos techninės perdavimo detalės, anksčiau antradienį AFP sakė vyriausybės šaltinis.
Šaltinis nurodė, kad L. Sandiford yra 68 metų amžiaus, nors pagal viešai skelbiamą informaciją jai yra 69 metai.
JK ambasada Džakartoje visus klausimus nukreipė Indonezijos institucijoms.
Neaišku, ar iki perkėlimo L. Sandiford liks perpildytame ir liūdnai pagarsėjusiame Balio kalėjime Kerobokane, ar bus perkelta į kitą įstaigą.
Indonezijoje galioja vieni griežčiausių pasaulyje narkotikų įstatymai, ir dešimtys užsieniečių tebėra nuteisti mirties bausme už nusikaltimus, susijusius su narkotikais.
Pradėjau rašyti atsisveikinimo laiškus savo šeimos nariams.
Atsisveikinimo laiškai
L. Sandiford byla sulaukė bulvarinių laikraščių dėmesio JK – vienas leidinys net išspausdino jos straipsnį, kuriame ji išsamiai aprašė savo mirties baimę.
„Mano egzekucija neišvengiama, ir aš žinau, kad galiu mirti bet kuriuo metu. Rytoj galiu būti paimta iš kameros“, – 2015 metais rašė ji britų laikraštyje „Mail on Sunday“.
„Pradėjau rašyti atsisveikinimo laiškus savo šeimos nariams“, – teigė ji.
L. Sandiford, kilusi iš Redkaro šiaurės rytų Anglijoje, straipsnyje rašė, kad susidūrusi su egzekucininkais planavo dainuoti linksmą Perry Como (Perio Komo) hitą „Magic Moments“.
Kalėjime ji susidraugavo su Andrew Chanu (Endriu Čanu), australu, kuris buvo sušaudytas dėl savo vaidmens heroino kontrabandos plane, kaip vienas iš vadinamosios „Balio devyneto“ kontrabandininkų grupuotės narių.
Indonezijos prezidento Prabowo Subianto (Prabovo Subianto) administracija nuo jo atėjimo į valdžią praėjusių metų spalį repatrijavo į gimtąją šalį kelis kalinius, visi jie buvo nuteisti už nusikaltimus, susijusius su narkotikais.
Gruodį filipinietė Mary Jane Veloso (Meri Džein Veloso) su ašaromis akyse vėl susitiko su savo šeima po beveik 15 metų, praleistų laukiant mirties bausmės.
Vasario mėnesį 61 metų Prancūzijos pilietis Serge'as Atlaoui (Seržas Atloji) buvo grąžintas namo po 18 metų, praleistų Indonezijoje, kur buvo nuteistas mirties bausme.
Indonezija vėliausią kartą egzekucijas vykdė 2016 metais, kai sušaudė vieną savo pilietį ir tris Nigerijos piliečius, nuteistus už narkotikus.
Indonezijos imigracijos ir bausmių vykdymo ministerija anksčiau skelbė, kad mirties bausmės vykdymo laukia daugiau kaip 90 užsieniečių, visi jie nuteisti dėl narkotikų.
Indonezijos vyriausybė neseniai davė suprasti, kad gali atnaujinti mirties bausmių vykdymą.
