Nyderlandų gėlininkų dilema: grožis ar pesticidai?

Lyderystė įpareigoja

Tulpėmis nuo seno garsėjantys nyderlandiečiai – tarptautiniai gėlininkystės lyderiai, tačiau šis sektorius vis dažniau tikrinamas dėl laukuose purškiamų pesticidų.

Prieš pesticidus kovojančios Nyderlandų grupės PAN-NL prezidentė M. Mantingh įsitikinusi: saugant lyderių vardą, nyderlandiečiams ypač svarbu rodyti pavyzdį, mat jų pramonės šaka sulaukia vis daugiau kritikos.

Jos organizacija neseniai paskelbė tyrimą, kuris atskleidė, kad dauguma gėlių parduotuvėse, prekybos centruose ar internetu parduodamų puokščių kimšte prikimštos pesticidų. Gėlės purškiamos toksišku kokteiliu, kuris gali sukelti vėžį, paveikti hormonų sistemą ir sumažinti vaisingumą.

„Ištyrę trylika puokščių, radome 71 skirtingą pesticidą, iš kurių trečdalis buvo ES uždraustos medžiagos“, – AFP sakė moteris. Pvz., vienoje rožių puokštėje buvo rasti devyni skirtingi uždrausti pesticidai, o mišrioje puokštėje – septyni. Aukščiausias pesticidų kiekis (16,4 mg/kg) buvo rastas raudonų rožių puokštėje iš prekybos tinklo „Albert Heijn“.

Ištirtose gėlėse rasta insekticidų ir fungicidų pėdsakų – kai kurie iš jų uždrausti, nes yra labai toksiški žmonėms.

„Anksčiau buvo šūkis „Gėlės mėgsta žmones, parsineškite jų namo!“, bet mes rekomenduojame Valentino dieną nedovanoti nuodingų puokščių mylimiesiems. Klauskite nepurkštų ar ekologiškai augintų gėlių arba pasirinkite alternatyvą“, – PAN-NL pranešime cituojama organizacijos prezidentė.

Įsisenėjusi problema

Duomenys apie toksiškas gėles – ne naujiena. Nieko keisto, kad skintose gėlėse randama augalų apsaugos priemonių likučių: gėlės – nevalgomi produktai ir joms visame pasaulyje taikomos kitokios taisyklės nei maistiniams augalams.

Apie šalutinį žydinčio grožio poveikį žinoma jau daug dešimtmečių. Dar 1979 m. žurnale „American Journal of Public Health“ buvo paskelbti tyrimo, atlikto gavus pranešimų apie dešimties floristų apsinuodijimo organofosfatais atvejų, rezultatai. Buvo atliktas atsitiktinės imties tyrimas, kurio metu įvertintas liekamasis pesticidų lygis gėlėse, importuotose į JAV per Majamį, Floridą. Visų gėlių, importuotų į Majamį per tris dienas, imtis parodė, kad bemaž šeštadalis partijų turėjo didesnius nei leista pesticidų liekanų lygius, o trijų partijų rodikliai normą viršijo kone 100 kartų.

Kitas 1990 m. atliktas tyrimas nustatė, kad Kolumbijos darbuotojai gėlininkystės pramonėje buvo veikiami 127 skirtingų pesticidų Kolumbijoje. Buvo nustatytas vidutinis abortų, priešlaikinio gimdymo ir įgimtų apsigimimų padažnėjimas nėštumo, prasidėjusio po darbo gėlininkystėje pradžios, metu.

1999 m. leidinyje „Journal of Occupational and Environmental Medicine“ aprašytas tyrimas skelbė, kad prostatos ir sėklidžių vėžio atvejų skaičius tarp vyrų, kurių veikla buvo susijusi su gėlininkystės pesticidais, buvo reikšmingai didesnis. Tarp moterų reikšmingai daugiau fiksuota gimdos kaklelio vėžio atvejų.

2003 m. „Mutation Research“ paskelbtas tyrimas nustatė, kad daugiau nei 71 proc. gėlių augintojų visame pasaulyje turėjo genetinių pažeidimų.

Nuo to laiko situacija neišvengiamai keitėsi, tačiau, kaip rodo naujausi tyrimai, nepasiekė norimo lygio: gėlės vis dar skleidžia ne tik kvapą, bet ir chemikalus.

2018 m. organizacija „Greenpeace“ ištyrė parduodamas populiarias gėles ir puokštėse iš Nyderlandų rado iki 43 skirtingų pesticidų liekanų.

Nyderlanduose daržovėms auginti ištisus metus vidutiniškai reikia 6,7 karto mažiau pesticidų nei rožėms ir dešimt kartų mažiau nei sunaudojama auginant tulpių svogūnėlius. „Visa tai – kad būtų pasiekti pageidaujami gėlių kokybės rezultatai: jokių skylių lapuose, jokių dėmių ant žiedlapių, nes vartotojas reikalauja absoliučiai tobulo produkto“, – dar 2019 m. rašė naturphilosphie.co.uk.

Pesticidais purškiamų gėlių klausimas į Prancūzijos laikraščių antraštes pateko po tragedijos: 2022-ųjų pavasarį mirė vienuolikos metų Emmy, septynerius metus kovojusi su leukemija. Sunkią ligą sukėlė cheminės medžiagos, paveikusios jos motiną, kuri besilaukdama dirbo gėlių parduotuvėje.

Anot „Le Monde“, Emmy yra pirmasis vaikas, kurio mirtį pripažino Pesticidų aukų kompensavimo fondas, nustatęs priežastinį ryšį tarp mergaitės patologijos ir pesticidų poveikio prenataliniu laikotarpiu.

Prancūzijos vartotojų grupė „UFC Que Choisir“ taip pat išreiškė susirūpinimą dėl skintų gėlių užterštumo pesticidais ir įspėjo apie pavojų gėles parduodantiems asmenims.

Skirtumų žabangos

Netoli Nyderlandų sostinės esančiame Alsmeryje dešimtys darbuotojų elektriniais motoroleriais važinėja po didžiausią pasaulyje gėlių turgų.

Čia įsikūrusi grupė „Royal FloraHolland“ per metus parduoda maždaug 9 mlrd. gėlių, o jos metinė apyvarta siekia apie 5,2 mlrd. eurų. Didžioji dalis produkcijos eksportuojama – daugiausia į Vokietiją, Didžiąją Britaniją ir Prancūziją.

Nyderlandų bendrovės taip pat kasmet importuoja apie 3 mlrd. gėlių iš Afrikos, visų pirma iš Etiopijos ir Kenijos, sakė „Royal FloraHolland“ atstovas spaudai Michelis van Schie. Pasak jo, pesticidų naudojimo taisykles nustato šalis, kurioje auginamos gėlės – taigi dažnai taikomi skirtingi standartai.

Pastaraisiais dešimtmečiais Afrikos šalyse labai išaugo rožių ir kitų gėlių auginimas. Pagrindinė priežastis – netoli pusiaujo klimatas puikiai tinka gėlėms ir dekoratyviniams augalams, dėl saulės ir šilumos gausos reikia mažiau energijos nei auginant tas pačias gėles Europoje.

Be to, dauguma medelynų yra įsikūrę dideliame aukštyje (1 000–2 500 m virš jūros lygio), kur idealios sąlygos auginti įvairias veisles. Tačiau dėl įvairių augalams kenksmingų vabzdžių ir grybų reikia naudoti įvairių rūšių pesticidus.

„Afrikoje yra kitokių ligų nei Europoje. Vadinasi` kovai su šiomis ligomis reikia kitokių produktų“, – sakė M. van Shie. Problema, kad šios gėlės vėliau patenka į Europos rinką, teigia tokios grupės kaip „UFC Que Choisir“ ir PAN-NL.

ES nėra įstatymų, ribojančių pesticidų naudojimą skintoms gėlėms, kurių 80 proc. importuojama iš šalių, vis dar leidžiančių naudoti labai toksiškas medžiagas, sakė PAN-NL prezidentė M. Mantingh.

Nors ES galioja įstatymai, ribojantys pesticidų naudojimą vaisiams ir daržovėms, gėlėms ir dekoratyviniams augalams, ES nėra teisės aktais nustatytų didžiausių leistinų likučių normų.

Europoje šimtai pesticidų yra uždrausti naudoti dėl didelės rizikos sukelti ligų, tokių kaip vėžys, Parkinsono liga, bičių mirtis, žala biologinei įvairovei, aplinkai ir vandens organizmams. Paradoksalu, kad šios medžiagos čia gaminamos ir eksportuojamos į skurdžias šalis. Ten jos kenkia žmonėms, o pavojingos medžiagos grįžta pas mus su gėlėmis ir vaisiais.

Nepagrįstas perfekcionizmas

Jaunos prancūzės mirtis sukėlė padarinių Nyderlanduose. Nyderlandų gėlininkų asociacija VBW kartu su Žemės ūkio ministerija paragino savo narius naudoti pirštines ir visada plauti rankas, kai tvarko į jų parduotuves pristatomas gėles.

Nuo kitų metų „Royal FloraHolland“ reikalaus, kad augintojai turėtų tvarumo sertifikatą, leisiantį valdžios institucijoms patikrinti naudojamų pesticidų kiekį.

„Prancūzijos atvejis siaubingas, ir net jei tiksliai nežinome, kas nutiko, privalome užtikrinti, kad visada viskas būtų kuo saugiau“, – sakė VBW vadovas Marco Maasse.

Jis teigė, kad nė viena Nyderlanduose parduodama puokštė nekelia pavojaus visuomenei, „nes jos tiesiog nebūtų leista parduoti“.

Abu vyrai ir Margriet Mantingh sutaria dėl vieno dalyko: jų šalis, kaip pasaulio lyderė, privalo rodyti pavyzdį.

„Turime geriau suprasti, kokie (pesticidų) likučiai lieka ant produkto, kai jis gaunamas iš augintojo arba įvežamas į Nyderlandus, – sakė M. Maasse. – Šiuo požiūriu būtų galima patobulinti visą grandinę“.

Tačiau galiausiai, pasak M. Van Schie, „klientai nori tobulų gėlių ir augalų“ – net ir žiemą.