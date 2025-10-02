Nyderlandų teismas: „Meta“ turi užtikrinti prieigą prie srauto, nepagrįsto algoritminiu profiliavimu

Amsterdamo teismas teigė, kad „Meta“ šiuo metu perjungia nuostatas atgal į kuruojamą sklaidos kanalą, kai naudotojas uždaro programėlę arba pereina į kitą platformos dalį.
„Facebook“ ir „Instagram“ nesuteikia pakankamai galių Nyderlandų piliečiams laisvai ir savarankiškai spręsti dėl profiliuotų rekomendacijų sistemų naudojimo“, – savo sprendime teigė teismas.
Teismas suteikė „Meta“ dvi savaites, kad užtikrintų, jog naudotojai, jei pageidauja, turėtų prieigą prie kitokio turinio srauto, pavyzdžiui, išdėstyto chronologine tvarka.
Teismas teigė, kad naudotojų nuostatos taip pat turi būti išsaugotos, o ne automatiškai perjungtos atgal į profiliuotą laiko juostą.
Ieškinį iškėlė privatumo teises ginanti grupė „Bits of Freedom“, kuri sėkmingai įrodinė, kad „Meta“ praktika pažeidžia Europos Sąjungos (ES) Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA).
„Bits of Freedom“ bylą iškėlė artėjant spalio 29 dienos Nyderlandų rinkimams.
Teismas teigė, kad artėjantys rinkimai iš dalies paaiškina jo nurodymą pakeisti sistemą per dvi savaites.
„Meta“ gresia 100 tūkst. eurų bauda už kiekvieną dieną, kai ji nevykdys teismo nutarties, o maksimali bauda gali siekti 5 mln. eurų.
„Mes iš esmės nesutinkame su šiuo sprendimu ir pateiksime skundą“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Meta“ atstovas.
„Mes atlikome esminius pakeitimus savo sistemose, kad įvykdytume savo reguliavimo įsipareigojimus pagal SPA, ir pranešėme vartotojams Nyderlanduose, kaip jie gali naudoti mūsų įrankius, kad galėtų naudotis mūsų platformomis be suasmeninimo“, – sakė atstovas.
„Mes ir toliau intensyviai bendradarbiaujame su Europos Komisija, SPA reguliavimo institucija Europoje, ir manome, kad tai yra jų reikalas – o ne klausimas, kurį reikėtų spręsti atskiruose valstybių narių teismuose“, – kalbėjo jis.
„SPA yra skirtas užtikrinti nuoseklumą technologijų įmonių atskaitomybės srityje ir išsaugoti darnią žmonių patirtį mūsų platformose visoje ES. Tokios bylos kelia grėsmę bendrajai skaitmeninei rinkai ir suderintam reguliavimo režimui, kuris turėtų ją paremti“, – pridūrė atstovas.
