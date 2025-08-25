„Opel“ atsisako tikslo prekiauti tik elektriniais automobiliais

Riuselshaime įsikūrusi bendrovė pirmadienį pareiškė, kad ji ir toliau remsis dabartine „multienergetine“ strategija, t. y. pristatys automobilius, varomus baterijomis, iš tinklo įkraunamus hibridus arba su vidaus degimo varikliais, kol pasikeis paklausa.
„Tai neturi apsiriboti 2028 metais, jei paklausa reikalauja kitko“, – teigiama automobilių gamintojos pareiškime po žiniasklaidos pranešimų apie strategijos pakeitimą.
Generalinis direktorius Florianas Huettlas 2023 m. paskelbė tikslinę 2028 m. datą, iki kurios turėjo būti nutraukta vidaus degimo variklių prekyba Europoje.
Tačiau „Opel“, tarptautinės milžinės „Stellantis“ dukterinės įmonės, pelningumas pastaraisiais metais mažėjo, o planai statyti didelę baterijų gamyklą Kaizerslauterno mieste buvo sustabdyti.
Nepaisant to, automobilių gamintoja vis dar ketina vystyti elektromobilių gamybą, atsižvelgdama į teigiamus rinkos signalus ir politines priemones Vokietijoje, Prancūzijoje bei Jungtinėje Karalystėje.
Bendrovė teigia esanti pasirengusi elektriniam mobilumui ir yra pirmoji Vokietijos gamintoja, turinti rinkoje visiškai elektrifikuotų modelių portfelį.
