„OpenAI“ užsakė milžinišką kiekį AMD mikroschemų

Pranešus apie tokį susitarimą, pagal kurį bendrovė platformos „ChatGPT“ kūrėjai pristatys mikroschemų, kurių galingumas sieks šešis gigavatus, bendrovės AMD akcijų kaina prieš atsidarant rinkoms pakilo daugiau nei 30 proc.
Bendrame bendrovių pranešime teigiama, kad AMD Kalifornijoje įsikūrusiam startuoliui tieks grafinius procesorius (GPU), kurie yra labai svarbūs kuriant dirbtinį intelektą.
Ši partnerystė rodo, jog „OpenAI“ siekia diversifikuoti savo puslaidininkių tiekėjų tinklą, kad nebūtų išimtinai priklausoma tik nuo JAV milžinės „Nvidia“.
Rugsėjo pabaigoje „Nvidia“ ir „OpenAI“ pasirašė sutartį dėl daugiau nei 100 mlrd. dolerių vertės įrangos, skirtos bendrovės „OpenAI“ generatyvinio dirbtinio intelekto pajėgumams didinti.
Analitikų teigimu, AMD patiria ne tik kompanijos „Nvidia“, bet ir Kinijos bendrovės „Huawei“ bei įmonių „Amazon“ ir „Google“ konkurenciją.
Pagal pirmadienį sudarytą sandorį AMD suteiks bendrovei „OpenAI“ 160 mln. „kuponų“, kuriuos tam tikromis sąlygomis galima iškeisti į akcijas.
