Orbanas: Trumpas padės Vengrijos valiutai atsilaikyti prieš „spekuliantų ataką“

Praėjusią savaitę Vengrijos premjeras susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose. Penktadienį, duodamas interviu valstybinei žiniasklaidai, V. Orbanas pareiškė užsitikrinęs JAV valdžios finansinę paramą.
Anot jo, ši parama grindžiama „keturiais ar penkiais tarptautiniu mastu žinomais, skaidriais ir matomais finansiniais instrumentais“, kurie būtų įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu Vengrija susidurtų su ekonominiais iššūkiais.
V. Orbanas aiškino, kad Vengrijos forintas yra „nuolat puolamas“, bet jis jokių įrodymų apie tai nepateikė. Pasak jo, jeigu tai vėl įvyks, bus sulaukta pagalbos iš JAV.
Nors Vengrijos premjeras ir prakalbo apie spekuliacines atakas, tačiau Vengrijos valiuta yra stabili ir šiais metais stiprėjo euro atžvilgiu, pažymi „Forbes“.
Baltieji rūmai V. Orbano teiginių apie finansinę paramą dar viešai nepakomentavo.
Šią savaitę Vengrijos premjeras teigė, esą numatoma parama gali siekti 10–20 mlrd. dolerių, o JAV požiūriu tai neva nėra didelė suma.
Vengrija anksčiau teigė per vizitą Baltuosiuose rūmuose užsitikrinusi išimtį dėl JAV sankcijų perkant rusišką naftą ir dujas. V. Orbanas tikino, kad sąskaitos už energiją Vengrijoje neaugs tol, kol D. Trumpas bus JAV prezidentu, o Vengrija turės nacionalinę vyriausybę. Jis aiškino su kolega pasiekęs asmeninį susitarimą, kurį dokumentais dar turės įtvirtinti biurokratai.
„Forbes“ primena, kad spalio mėnesį D. Trumpas ištiesė pagalbos ranką ir kitam prieštaringai vertinamam savo bičiuliui. Su Argentinos prezidentu Javieru Milei jie tuomet sutarė, kad JAV ir Argentinos centrinis bankas apsikeis valiuta iki 20 mlrd. JAV dolerių.
Šiuo sandoriu siekta paremti smunkantį Argentinos pesą prieš Argentinos kongreso vidurio kadencijos rinkimus. D. Trumpas sakė, kad sandoris priklausys nuo to, ar J. Milei partija laimės rinkimus, o tai ir įvyko.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas vėliau teigė, kad JAV ketina padvigubinti finansinės paramos paketą Argentinai pasiūlydama dar 20 mlrd. JAV dolerių vertės instrumentą su privačių bankų ir valstybinių fondų pagalba.
