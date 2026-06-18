„Orlen“ įsigijo 20 proc. Norvegijos naftos telkinio akcijų

Bendrovė ketvirtadienį paskelbė, kad įsigijo „Goliat“ telkinio – naftos gavybos rajonui prie Norvegijos šiaurinės pakrantės – akcijų, ir kad sandorį sudarė per savo dukterinę įmonę „Orlen Upstream Norway“.
„Orlen“ teigė, kad su Norvegijos naftos ir dujų bendrove „Var Energi“ pasirašyta sutartis padidins jos atsargas beveik 60 mln. barelių, o tai leis per kelerius metus padidinti gamybą 12 tūkst. barelių per dieną.
Abi bendrovės sandorio vertės neatskleidžia. Dar laukiama patvirtinimo iš Norvegijos valdžios institucijų.
Koncerno „Orlen“ generalinio direktoriaus Ireneuszo Fafaros teigimu, susitarimas „atveria naują skyrių“ bendrovės istorijoje – jos turimi dujų ir naftos ištekliai Norvegijoje didėja 15 proc.
„Lenkijos žmonėms pažadėjome energetinę nepriklausomybę, saugumą ir kuo žemesnes kainas. Būtent todėl, saugodami savo klientus nuo geopolitinių sukrėtimų poveikio, dujų kainų nekeitėme“, – teigė I. Fafara.
Pasak jo, „Orlen“ nuosekliai toliau plečia savo išteklių bazę.
„Kuriame saugią, stabilią ir krizei atsparią ateities energetiką“, – pridūrė jis.
2000-aisiais atrastame „Goliat“ telkinyje naftos ir dujų gavyba pradėta 2016 m.
„Orlen“ teigimu, regione vis dar yra dideli naftos ir dujų ištekliai, kurių pakaks „bent iki 2040 m.“, o „Goliat“ telkinys turi potencialą tapti „svarbiu elementu“ vietiniame dujų mazge, galinčiame prisidėti prie Lenkijos ir Europos energetinio saugumo.
Kaip skelbia Lenkijos naujienų agentūra PAP, užbaigus sandorį „Orlen“ turės 20 proc. „Goliat“ telkinio akcijų, Italijos energetikos milžinės „Eni“ bendrovė „Var Energi“ – 45 proc., o Norvegijos „Equinor“ – 35 proc.
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