Paini krovininio laivo byla

Dingo prie Bresto
2009 m. liepą krovininis laivas „Arctic Sea“ išplaukė iš Jakobstado (Suomijoje) su 1,8 mln. JAV dolerių vertės medienos kroviniu, skirtu Alžyrui.
Liepos 24 d. laivas buvo Švedijos vandenyse prie Gotlando, kai, kapitono teigimu, jį sustabdė grupė angliškai kalbančių vyrų, priplaukusių gumine valtimi.
Laivas tęsė įprastą kelionę, o įgula toliau bendravo per VHF ir transliavo AIS kaip įprasta iki liepos 30 d., kai staiga dingo prie Bresto.
Buvo manoma, kad jis pagrobtas, tad buvo išduotas jo paieškos ir sulaikymo orderis.
Dėl neatskleistų priežasčių Rusijos karinis jūrų laivynas penkiems savo laivams pavedė surasti ir persekioti „Arctic Sea“ Atlanto vandenyne.
Neįprastas istorijos posūkis
Rugpjūčio 17 d. Rusijos fregata „Ladny“ sulaikė ir konfiskavo laivą prie Žaliojo Kyšulio salų.
Įgula, kurią sudarė tik Rusijos piliečiai, buvo gyva ir sveika, o aštuoni „pagrobėjai“ – Estijos, Latvijos ir Rusijos piliečiai – buvo suimti.
Nuo šio momento istorija įgavo keistą posūkį.
Laivo savininkas teigė, kad niekada nesulaukė reikalavimo sumokėti išpirką už pagrobimą.
O laivo draudikas, įsikūręs Rusijoje, tvirtino, kad nusikaltėliai reikalavo apie 2 mln. dolerių.
Savo ruožtu kaltinamieji tikino esantys aplinkosaugininkai, kad jų laivas liko be degalų ir kad „Arctic Sea“ kapitonas juos paėmė įkaitais ir nukreipė laivą į Vakarų Afriką.
Teisėjų tai neįtikino ir šeši asmenys buvo nuteisti ilgam laisvės atėmimo laikotarpiui.
Kilo sąmokslo teorijų
„Arctic Sea“ incidentas kėlė daug abejonių ir jūrinėje bendruomenėje, neoficialiai tai nebuvo laikoma piratavimo atveju, kaip bandė įtikinti Rusijos atstovai.
„Atrodo, kad šie veiksmai, kaip apie juos pranešta, neturi nieko bendra su „tradiciniais“ piratavimo ar ginkluoto plėšimo jūroje veiksmais“, – tuomet teigė ES Komisijos atstovas spaudai Martinas Selmayras.
Pagal vieną teoriją, laivas vežė neteisėtą ir neleistiną Rusijos ginklų krovinį, o „pagrobėjai“ buvo kitos šalies arba nepatenkinto verslo partnerio siųsta komanda, siekusi perimti ginklų siuntą.
Tuo metu aukštas Rusijos karinio jūrų laivyno pareigūnas patvirtino šią versiją laikraščiui „Komsomolskaja Pravda“.
Plaukiojo su trispalve?
Bet kuriuo atveju Rusija turėjo arešto orderį dar vienam įtariamajam, susijusiam su šia byla – vyrui, kuris buvo paleistas už užstatą ir laukdamas teismo dingo.
Tyrėjai nuo 2009 m. turėjo Interpolo orderį jo suėmimui.
Įtariamasis, Rusijos ir Izraelio pilietis, praėjusį savaitgalį išlipo iš kruizinio laivo Larnakoje, Kipre, ir po 16 metų buvo suimtas.
Teigiama, kad jis nė nesistengė slėpti savo tapatybės, todėl neaišku, kaip jam iki šiol pavyko išvengti suėmimo.
Vyras yra sulaikytas, kol bus surengtas ekstradicijos teismo posėdis, kurio metu bus nuspręsta, ar jis gali būti išsiųstas į Rusiją, kur stotų prieš teismą.
Paradoksalu tai, kad 1991 m. statytas krovininis laivas „Arctic Sea“ apie 2000 m. vadinosi „Jogaila“ ir jo registracijos uostas buvo Lietuvos Respublika.
Incidento metu jo pavadinimas jau buvo pakeistas į „Arctic Sea“ ir jis plaukiojo su Maltos vėliava.
