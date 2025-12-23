Palestinos savivalda: Izraelis naujomis gyvenvietėmis stiprina Vakarų Kranto kontrolę

Kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio finansų ministras Bezalelis Smotrichas sekmadienį paskelbė, kad valdžios institucijos uždegė žalią šviesą šioms gyvenvietėms, ir nurodė, jog tokiu žingsniu siekiama užkirsti kelią Palestinos valstybės įkūrimui.
Ramaloje įsikūrusi palestiniečių užsienio reikalų ministerija pasmerkė duotą leidimą kaip „pavojingą žingsnį, kuriuo siekiama sustiprinti visų palestiniečių žemių kolonijinę kontrolę“, ir kartu pavadino tai „apartheido, apgyvendinimo ir aneksijos politikos, kuri kenkia neatimamoms palestiniečių teisėms“, tąsa.
„Šis sprendimas suteikia politinę priedangą palestiniečių žemių grobstymo spartinimui, gyvenviečių infrastruktūros plėtrai (…) kartu spartinant naujakurių terorizmo prieš mūsų žmones ir jų turtą tempą“, – pareiškime teigė ministerija.
Pasak B. Smotricho biuro, žengus naujausią žingsnį, bendras per pastaruosius trejus metus patvirtintų gyvenviečių skaičius išaugo iki 69.
Neįskaitant Rytų Jeruzalės, kurią Izraelis 1967 m. okupavo ir aneksavo, Vakarų Krante gyvena apie 3 mln. palestiniečių ir daugiau kaip 500 tūkst. izraeliečių.
B. Smotricho biuras pažymėjo, kad 19 naujai patvirtintų gyvenviečių bus įkurtos strateginėse vietovėse, ir pridūrė, jog dvi iš jų bus atkurtos, nors prieš du dešimtmečius buvo išformuotos. Penkios iš 19 gyvenviečių jau egzistavo, tačiau joms anksčiau nebuvo suteiktas teisinis statusas pagal Izraelio įstatymus, teigiama pareiškime.
Izraelis tokį sprendimą priėmė praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės Tautos pareiškė, kad Izraelio gyvenviečių plėtra Vakarų Krante pasiekė didžiausią lygį bent nuo 2017 m. Visos Izraelio gyvenvietės pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas neseniai įspėjo, kad Izraelis „prarastų visą Jungtinių Valstijų paramą“, jei aneksuotų Vakarų Krantą.
Izraelis yra okupavęs šią teritoriją nuo 1967 m., o po to, kai 2023 m. spalio mėnesį prasidėjo Gazos karas, ten padaugėjo smurto atvejų.
Izraelio kariai arba naujakuriai nuo karo veiksmų Gazos Ruože pradžios Vakarų Krante nukovė mažiausiai 1 tūkst. 28 palestiniečius, įskaitant smogikus ir civilius, rodo naujienų agentūros AFP skaičiavimai, paremti palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis. Anot Izraelio duomenų, Vakarų Krante per tą patį laikotarpį per palestiniečių atakas ar Izraelio karines operacijas taip pat žuvo mažiausiai 44 izraeliečiai.
