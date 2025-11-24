Pareigūnas: derybose Ženevoje JAV spaudė Ukrainą priimti jos siūlomą planą dėl karo pabaigos

Nors susitikimo eigoje JAV spaudimas sumažėjo, „bendras spaudimas“ išliko, sakė anonimiškai kalbėjęs šaltinis.
Po visą dieną trukusių susitikimų, sušauktų dėl JAV plano, kuris kritikuojamas kaip palankus Rusijai, derybininkai skelbė apie atnaujintą jo versiją.
Nauja Ženevoje parengto projekto versija nebuvo paviešinta, tačiau visos šalys sutarė, kad bet koks susitarimas turi „visiškai apsaugoti Ukrainos suverenitetą“.
Pareigūnas teigė, kad Vašingtonas tiesiogiai negrasino nutraukti paramos teikimą, jei Kyjivas atmes JAV pasiūlymus, tačiau Ukraina suprato, kad tokia galimybė egzistuoja.
Šaltinis sakė, kad pareigūnai nesuprato, kodėl Vašingtonas skuba pasiekti susitarimą, tačiau „visi“ pasisakė už tai, kad karas būtų nutrauktas, jei tam atsirastų reali galimybė.
Pagal JAV siūlymą, Ukraina turėtų atiduoti dalį rytinių teritorijų Rusijai, sumažinti savo kariuomenės dydį, įsipareigotų nesiekti narystės NATO, o taikos atveju šalyje nebūtų dislokuoti Ukrainos sąjungininkių Vakaruose taikdariai.