Pietų Afrika ėmėsi tirti socialiniuose tinkluose pasirodžiusią įdarbinimo Rusijoje kampaniją

Vaizdo įrašuose, kuriais su milijonais sekėjų pasidalijo keli Pietų Afrikos nuomonės formuotojai, 18–22 metų merginoms siūloma prisijungti prie programos „Alabuga Start“, miglotai žadant tarptautinę karjerą, skrydžius lėktuvu, apgyvendinimą ir rusų kalbos kursus Rusijos Tatarstano Respublikoje.
Praėjusiais metais naujienų agentūros „The Associated Press“ atliktas žurnalistinis tyrimas atskleidė, kad kai kurios šioje programoje dalyvaujančios moterys, kurių dauguma buvo iš Afrikos valstybių, buvo verčiamos dirbti dronų, naudojamų Rusijos kare prieš Ukrainą, surinkimo gamyklose.
Pietų Afrikos užsienio reikalų ministerijos atstovas Chrispinas Phiri (Krispinas Firis) naujienų agentūrai AFP sakė, kad situacija yra tiriama.
Moterų ir jaunimo reikalų ministerija pareiškime išreiškė „didelį susirūpinimą dėl pastaruoju metu socialiniuose tinkluose sklandančių pranešimų apie tariamus darbo pasiūlymus, skirtus jaunoms 18–22 metų Pietų Afrikos moterims, ieškančioms įsidarbinimo galimybių Rusijoje“.
„Raginame jaunimą būti budrų“, – teigiama pranešime.
Kai kuriuose vaizdo įrašuose nuomonės formuotojos lankosi dronų surinkimo gamykloje Rusijos Alabugos specialiojoje ekonominėje zonoje netoli Jelabugos.
„Atrodo, kad su merginomis – afrikietėmis, azijietėmis ir lotynų amerikietėmis – čia elgiamasi sąžiningai“, – sakė viena iš interneto veikėjų dabar jau ištrintame vaizdo įraše, skirtame daugiau nei dviem milijonams jos sekėjų.
Pareigūnai nenurodė, kiek moterų galėjo pasinaudoti pasiūlymu.
„Prekybos žmonėmis sindikatai vilioja jaunimą į visokią nelegalią veiklą vergiškomis sąlygomis“, – teigė Pietų Afrikos užsienio reikalų ministerijos viešosios diplomatijos vadovas Claysonas Monyela (Kleisonas Monjela).
„Taigi, tai iš esmės prekyba žmonėmis, nes praktiškai prarandate savo laisvę“, – radijui „Radio 702“ sakė jis.
Kovą vyriausybė repatrijavo 23 Pietų Afrikos piliečius iš internetinių sukčiavimo centrų Mianmare, kuriuose, kaip įtariama, dirba tūkstančiai žmonių iš įvairių šalių, atvykusių patikėjus pažadais suteikti gerai apmokamą darbą.
