 Piratai įsilaužė į „Spotify“ ir pavogė dešimtis milijonų įrašų

Piratai įsilaužė į „Spotify“ ir pavogė dešimtis milijonų įrašų

2025-12-23 10:18
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Švedijos bendrovė „Spotify Technology“, tarptautiniu mastu teikianti srautinio muzikos transliavimo paslaugą, pirmadienį pranešė užblokavusi programišių grupės paskyras, tačiau pastaroji pareiškė „atsarginėmis kopijomis“ išsaugojusi milijonus „Spotify“ turimų muzikos rinkmenų ir metaduomenų.

Piratai įsilaužė į „Spotify“ ir pavogė dešimtis milijonų įrašų
Piratai įsilaužė į „Spotify“ ir pavogė dešimtis milijonų įrašų / Scanpix nuotr.

Grupė „Anna's Archives“ savo tinklaraštyje paskelbė spėjusi sukurti 86 mln. „Spotify“ valdomų muzikos įrašų ir 256 mln. įrašų metaduomenų atsargines kopijas – nukopijuoti bemaž visą šį katalogą, siekdama sukurti atvirą muzikos „saugojimo archyvą“.

Šis įsilaužimas, neturėsiantis jokio poveikio „Spotify“ paslaugos naudotojams, reiškia, kad teoriškai bet kas galėtų naudoti šiuos duomenis savo nemokamam muzikos archyvui kurti, nors praktiškai teisių turėtojai galėtų greitai imtis atitinkamų veiksmų.

„Spotify“ nustatė ir užblokavo piktavališkas vartotojų paskyras, kurios užsiiminėjo neteisėtu duomenų kopijavimu“, – nurodė Švedijos bendrovė pranešime, pažymėdama, jog „įdiegė naujas apsaugos priemones nuo tokio tipo išpuolių prieš autorių teises“.

„Nuo pat pirmos dienos kartu su atlikėjų bendruomene kovojame su piratavimu ir aktyviai bendradarbiaujame su partneriais, siekdami apsaugoti kūrėjus ir ginti jų teises“, – teigė „Spotify“.

Šiame straipsnyje:
Spotify
piratavimas
įsilaužimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų