Japonijos teismas įpareigojo „Cloudflare“ sumokėti milijoninę išmoką dėl piratavimo

Piratavimas yra ilgalaikė tarptautiniu mastu žinomos Japonijos mangos industrijos problema, o leidėjai teigia dėl to netenkantys milijoninių pajamų.
Keturios didelės leidybos įmonės – „Kodansha“, „Shueisha“, „Shogakukan“ ir „Kadokawa“ – apkaltino „Cloudflare“ autorių teisių pažeidimu dėl jos vaidmens svetainių, kuriose platinamos piratinės mangos leidinių kopijos, priegloboje.
Įmonės pateikė ieškinį Tokijuje 2022 metais.
„Teismo sprendimu nurodoma („Cloudflare“) sumokėti iš viso 500 mln. jenų“, – teigiama bendrame jų pareiškime.
Leidėjai teigė, kad „Cloudflare“ suteikė serverį „dviem didžiulėms mangos piratavimo svetainėms, kurios be leidimo platina daugiau kaip 4 tūkst. mangos komiksų ir per mėnesį surenka 300 mln. peržiūrų“.
Keturi leidėjai jau anksčiau prašė „Cloudflare“ nebeteikti paslaugų vienai piratavimo svetainei ir 2019 metais pasiekė susitarimą.
Tačiau JAV įmonė ir toliau teikė serverius piratavimo svetainėms, teigė jie.
Pasak Japonijos žiniasklaidos, „Cloudflare“ planuoja pateikti skundą.
