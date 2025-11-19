Dėl šio gedimo lūžo šimtai svetainių visame pasaulyje

Kyla klausimas – kas yra „Cloudflare“ ir kodėl ji atsakinga už viso pasaulio trukdžius?
„Cloudflare“ yra globalus tinklas, teikiantis paslaugas įvairioms svetainėms. Jos padeda svetainėms ir programoms veikti greičiau, saugiau ir patikimiau, nukreipiant interneto srautą per savo infrastruktūrą.
Ši sistema apsaugo nuo kibernetinių grėsmių, tokių kaip DDoS atakos, gerina veikimą talpindama turinį arčiau naudotojų, ir siūlo įvairias paslaugas – DNS, ugniasienes ir kitus saugumo bei tinklo sprendimus.
DDoS – tai kibernetinė ataka, kuri užplūsta serverį, paslaugą arba tinklą didžiuliu interneto srautu, kad jis taptų neprieinamas teisėtiems naudotojams.
Pavieniams naudotojams „Cloudflare“ padeda naudotis saugesniu ir spartesniu internetu, o verslams – valdyti ir apsaugoti savo internetinę infrastruktūrą.
LNK.lt primena, kad svetainių sutrikimus galėjo lemti tai, jog visame pasaulyje sutriko „Cloudflare“ veikla. Tai galimai įvyko dėl didelio masto DDoS atakos prieš vieną iš šios bendrovės partnerių. „Cloudflare“ skelbia, kad problema yra žinoma ir ją bandoma išspręsti.
