Pistorius planuoja milijardines investicijas į priešdroninę gynybą

„Šiomis dienomis pradėsime veiksmų planą „Dronai“, – sakė jis. Planas esą numato daugybę priemonių, kurios dabar bus įgyvendintos.
„Ir tai reiškia, kad iki dešimtmečio pabaigos į šią sritį norime investuoti apie 16 mlrd. eurų“, – sakė ministras.
„Mes įsigysime žvalgybinių dronų, mes įsigysime dronų, galinčių vykdyti operacijas, taip pat galinčių atremti puolamuosius dronus – taigi visą spektrą“, – kalbėjo ministras. Įdiegiant šias sistema kariuomenėje, esą norima elgtis „labai strategiškai ir labai tikslingai“. Svarbu greitai ir efektyviai įsigyti tai, ko reikia, ir mokytis naudoti dronus.
B. Pistorius kartu su Bundesvero generaliniu inspektoriumi generolu Carstenu Breueriu lankėsi karinių oro pajėgų objektų apsaugos pulke „Friesland“ Šortense . Ten dislokuotas vadinamasis Greitojo reagavimo elementas (SRE), skirtas priešdroninei gynybai. Karinės oro pajėgos tapo pirmąja pajėgų rūšimi, kurioje 2025 m. balandį buvo suformuotas toks dalinys. Karinių oro pajėgų duomenimis, šiuo metu dalinys jau yra pasirengęs veikti ir jau pasiteisino per misijas bei pratybas.
B. Pistorius sakė, kad nuo liepos tokie dronų daliniai bus suformuoti visose Bundesvero pajėgų rūšyse.
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