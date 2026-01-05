Po Maduro sulaikymo JAV demokratai rimtai abejoja operacijos teisėtumu

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija gynė šią operaciją, teigdama, esą ji vykdė teisėsaugos operaciją, kai amerikiečių specialiosios pajėgos naktį įsiveržė į Karakasą ir šeštadienį anksti ryte išskraidino Maduro ir jo žmoną iš šalies.
Pora buvo nuskraidinta į Niujorką, kur federaliniame teisme jiems bus pareikšti kaltinimai „narkoterorizmu“ dėl įtariamų ryšių su tonų kokaino kontrabanda į JAV.
Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris sekmadienį apkaltino respublikonų prezidento administraciją įstatymų pažeidimu.
„Jie įsiveržė į Venesuelą, bombardavo civilius ir karinius objektus. To darymas be Kongreso leidimo yra įstatymų pažeidimas“, – televizijos kanalo „ABC News“ laidoje „This Week“ sakė jis.
Po reido šeštadienį surengtoje spaudos konferencijoje JAV valstybės sekretorius Marco Rubio apibūdino operaciją kaip „iš esmės teisėsaugos veiksmą“.
„Iš esmės tai buvo dviejų Amerikos teisingumo sistemos ieškomų asmenų areštas, o Karo departamentas padėjo Teisingumo departamentui atlikti šią užduotį“, – kalbėjo JAV valstybės sekretorius.
Vyriausiasis JAV diplomatas sekmadienį pabrėžė, kad operacijai nereikėjo Kongreso leidimo.
„Jis nebuvo būtinas, nes tai nebuvo invazija. Mes neokupavome šalies. Tai buvo sulaikymo operacija“, – televizijos kanalo „ABC News“ laidoje „This Week“ aiškino M. Rubio.
Jis pridūrė, kad operacijos metu Karakase buvo FTB agentai, kurie suimant N. Maduro perskaitė jam jo teises.
Vadina karo veiksmu
JAV Atstovų Rūmų mažumos lyderis Hakeemas Jeffries buvo vienas iš demokratų, sekmadienio pokalbių laidose užginčijusių operacijos teisėtumą.
„Tai nebuvo tiesiog kovos su narkotikais operacija. Tai buvo karo veiksmas“, – kanalo NBC laidoje „Meet the Press“ sakė jis.
„Tai buvo karinė operacija, o pagal Konstituciją tik Kongresas turi teisę paskelbti karą ir leisti atlikti su tuo susijusius veiksmus“, – pridūrė H. Jeffries.
Pasak buvusios federalinės prokurorės Barbaros McQuade, kuri šiuo metu dirba teisės profesore Mičigano universitete, N. Maduro sulaikymo operacija pažeidė tarptautinę teisę.
Tarptautinis asmens, negyvenančio JAV, sulaikymas paprastai atliekamas pateikiant ekstradicijos prašymą, pažymėjo profesorė.
„Vietoje to, matome karinį veiksmą, kai kariuomenė įsiveržia į Venesuelą, nužudo, pasak pranešimų, 40 žmonių, o tada suima Nicolą Maduro, kad jį išskraidintų ir pareikštų kaltinimus“, – laidai „MS NOW“ sakė B. McQuade.
„Problema su tuo sulaikymų yra ta, kad jis pažeidžia JT chartiją“, – pridūrė ji, pažymėdama, kad Jungtinės Valstijos yra Jungtinių Tautų (JT) steigiamojo dokumento signatarė.
Panamos precedentas
Tačiau pirmojoje D. Trumpo administracijoje generalinio prokuroro pareigas ėjęs Billas Barras teigė esąs beveik tikras, kad N. Maduro bus nuteistas už narkotikų kontrabandą – kaip ir Panamos diktatorius generolas Manuelis Noriega. Pastarasis buvo jėga nušalintas nuo valdžios ir išvežtas į JAV po 1989 m. invazijos į Panamą.
„Visi teisiniai argumentai, kurie buvo pateikti, iš tiesų buvo... pateikti Noriegos baudžiamojo persekiojimo metu, kuris buvo labai panašus atvejis“, – televizijos laidoje „Fox News Sunday“ sakė jis.
1989 m. B. Barras parašė JAV administracijos teisinį memorandumą, kuris buvo panaudotas siekiant pateisinti tuometinio prezidento George'o H. W. Busho įsakytą invaziją.
Tuo metu buvęs Teisingumo departamento aukštas pareigūnas Jackas Goldsmithas kritikavo respublikonų kontroliuojamą Kongresą už nesiėmimą jokių veiksmų prižiūrint JAV vykdomąją valdžią.
„Realybė tokia: Kongresas suteikė prezidentui milžinišką pasaulinę karinę jėgą beveik be jokių apribojimų ir visiškai nusišalino nuo savo pareigos prižiūrėti, ką prezidentas su ja daro“, – savo tinklaraščio įraše sakė J. Goldsmithas.
„Prezidento vienašališko jėgos panaudojimo teismai nesiims vertinti. JAV veiksmų Venesueloje taip pat neturėtų galimybių sustabdyti jokia šalis“, – rašė jis, pažymėdamas, kad „esama nedaug, jei iš viso yra, veiksmingų teisinių apribojimų prezidento vienašališkam jėgos panaudojimui“.
Kaip skelbta anksčiau, po kelis mėnesius trukusio karinio ir ekonominio spaudimo, Jungtinės Valstijos naktį į šeštadienį surengė oro smūgius prieš Venesuelą ir nuvertė autoritarinį kairiųjų pažiūrų lyderį Nicolą Maduro. JAV pajėgos jį su žmona suėmė ir nugabeno Niujorką teismo procesui.
