Po susitikimo su JAV pasiuntiniu Turkijoje dėmesio centre atsidūrė diplomatinis protokolas

Ankaroje penktadienį gynybos ministras Yasaras Guleras (Jašaras Giuleras) susitiko su T. Barracku, kuris taip pat yra JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialusis pasiuntinys Sirijai.
Gynybos ministerijos paskelbtoje nuotraukoje T. Barrackas užfiksuotas vienas sėdintis centrinėje kėdėje, o Y. Guleras ir aukšto rango vadai, įskaitant generalinio štabo viršininką, sėdėjo šonuose.
Socialiniuose tinkluose kilo kritikos banga – nuotrauka buvo interpretuojama kaip rodanti ambasadoriaus dominavimą, o Turkijos pareigūnai joje atrodo užimantys žemesnę padėtį.
„Ar šis žmogus yra ambasadorius, ar kolonijinis gubernatorius? – socialiniame tinkle „X“ rašė dešiniosios partijos „IYI“ įstatymų leidėjas Lutfu Turkkanas (Liutfiu Tiurkanas). – Niekas neturi teisės vaizduoti Turkijos tokioje bejėgiškoje būsenoje.“
Turkijos žiniasklaidos cituojami Gynybos ministerijos pareigūnai teigė, kad sėdėjimo protokolas nebuvo pritaikytas specialiai T. Barrackui ir kad tokia pati tvarka galioja visiems besilankantiems pareigūnams.
Patyrę diplomatijos korespondentai sakė, kad tokia tvarka yra itin neįprasta pagal tarptautinius standartus, ir pažymėjo, kad pagal nusistovėjusį protokolą besilankančios delegacijos vadovas nesodinamas į pagrindinę vietą, o šeimininkų aukšto rango pareigūnas – į šalį.
„Per beveik 35-erius žurnalistikos metus, iš kurių 25-erius rašiau apie diplomatiją, niekur pasaulyje nesu mačiusi tokio protokolo“, – naujienų agentūrai AFP sakė žurnalistė Barcin Yinanc (Barčin Jinanč).
Ji apibūdino šią tvarką kaip neatitinkančią ilgalaikės diplomatinės praktikos ir teigė, kad pastaraisiais metais, valdant prezidento Recepo Tayyipo Erdogano (Redžepo Tajipo Erdogano) partijos AKP vyriausybei, nukrypimai nuo nusistovėjusio protokolo tapo dažnesni.
„Dar labiau stebina tai, kad tai įvyko Gynybos ministerijoje – institucijoje, garsėjančioje griežtu hierarchijos ir oficialių taisyklių laikymusi“, – sakė ji.
Kritikai taip pat teigė, kad valstybės protokolas yra vieningas, o priėmimo praktiką reglamentuoja nusistovėjusios nacionalinės konvencijos.
„Nebent už protokolą atsakingi asmenys neturi profesinės patirties (...) tikimasi, kad jie bus susipažinę su nusistovėjusiomis valstybės konvencijomis“, – sakė pagrindinės opozicinės CHP partijos pirmininko pavaduotojas ir buvęs Turkijos ambasadorius Vašingtone Namikas Tanas.
„Reikėtų nedelsiant peržiūrėti“
JAV ambasada, į kurią kreipėsi AFP, situacijos kol kas nepakomentavo.
Sėdėjimo tvarka sulaukė kritikos ir iš vyriausybės gretų.
„Šios dienos situacija yra dar viena protokolo klaida, kurią sunku pateisinti“, – socialiniame tinkle „X“ rašė buvęs parlamento pirmininkas ir vienas iš valdančiosios AKP įkūrėjų Bulentas Arincas (Biulentas Arinčas).
„Nors prezidentas Trumpas ponui Barrackui galėjo pavesti specialias užduotis, jis vis tiek yra JAV ambasadorius Ankaroje, turintis tokį patį statusą kaip ir bet kuris kitas užsienio pasiuntinys“, – sakė jis.
„Kai ambasadorius atrodo kaip vadovaujantis susitikimui su gynybos ministru ir kariuomenės vadais, tai neatitinka valstybės protokolo. Jei tokia praktika tapo įprasta, ją reikėtų nedelsiant peržiūrėti“, – teigė jis.
Ir anksčiau Turkija yra susidūrusi su panašiais diplomatinio protokolo skandalais.
2021-aisiais Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Ursula fon der Lejen) per susitikimą su prezidentu R. T. Erdoganu Ankaroje liko be vietos atsisėsti.
Incidentas sulaukė kritikos po to, kai tuometinis Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis (Šarlis Mišelis) užėmė vienintelę kėdę šalia R. T. Erdogano. Tai plačiai vadinta „Sofageitu“.
2010-aisiais Izraelis viešai paniekino tuometinį Turkijos ambasadorių Oguzą Celikkolą (Oguzą Čelikolą) po Ankaros išsakytos kritikos žydų valstybei: vienas pareigūnas atsisakė paspausti pasiuntiniui ranką ir per susitikimą pasodino jį ant žemesnės kėdės.
