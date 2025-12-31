Po Trumpo inicijuoto Kennedy centro pervadinimo atlikėjai atšaukia pasirodymus

Nužudyto 35-ojo JAV prezidento Johno F. Kennedy šeimos nariai ir demokratų politikai jau išreiškė pasipiktinimą dėl šį mėnesį įvykusio Kennedy centro pervadinimo į „Trumpo–Kennedy centrą“.
Dabar nepritarimą reiškia ir menininkai. Keli iš jų, kurie turėjo centre surengti pasirodymus metų pabaigoje ir 2026-aisiais, savo dalyvavimą atšaukė.
Džiazo veteranų ansamblis „The Cookers“ išreiškė „gilų apgailestavimą“, kad nekoncertuos Naujųjų Metų išvakarėse, kaip buvo planuota.
„Džiazas gimė iš sunkumų ir nepaliaujamo laisvės reikalavimo: minties, išraiškos ir viso žmogaus balso laisvės“, – sakoma grupės pareiškime, kuriame nenurodoma atsisakymo dalyvauti priežastis.
Tačiau grupės būgnininkas Billy Hartas laikraščiui „The New York Times“ teigė, kad centro pavadinimo pakeitimas „akivaizdžiai“ turėjo įtakos jų sprendimui.
D. Trumpo paskirtas meno centro prezidentas Richardas Grenellas pasmerkė menininkus, atšaukusius pasirodymus, ir sakė, kad atlikėjus „užsakė ankstesnė kraštutinių kairiųjų vadovybė“.
„Boikotuoti menus siekiant parodyti savo palaikymą menams yra pamišimo sindromo forma“, – rašė jis socialiniame tinkle „X“ vėlai pirmadienį.
Praėjusią savaitę R. Grenellas apkaltino kitą džiazo atlikėją Chucką Reddą „politine akcija“ ir pareiškė, kad centras reikalaus atlyginti 1 mln. dolerių žalą po to, kai muzikantas atšaukė savo pasirodymą, kurį jis kasmet rengia Kalėdų išvakarėse, rašoma R. Grenello laiško kopijoje, su kuria susipažino naujienų agentūra AFP.
Niujorko šokių trupė „Doug Varone and Dancers“ atsisakė balandį numatyto pasirodymo. Pirmadienį platformoje „Instagram“ jie rašė: „Po naujausių Donaldo J. Trumpo veiksmų, kai jis pervadino centrą savo vardu, nebegalime nei sau leisti, nei prašyti savo žiūrovų įžengti į šią kadaise didingą įstaigą.“
Praėjusią savaitę folko dainininkė Kristy Lee socialiniuose tinkluose paskelbė, kad atšaukia sausio 14 dieną turėjusį vykti pasirodymą, nes „prarastas sąžiningumas man kainuotų daugiau nei bet koks užmokestis“.
D. Trumpas nuo pat savo antrosios kadencijos pradžios siekė palikti savo pėdsaką Keneddy centre, rengdamas didesnio masto puolimą prieš kultūros institucijas, kurias jo administracija apkaltino pernelyg dideliu kairuoliškimu.
D. Trumpui paskyrus save centro pirmininku ir didžiąją dalį valdybos narių pakeitus jam lojaliais žmonėmis, nemažai muzikantų ir kitų menininkų jau atsisakė koncertuoti šiame centre.
Naujoji centro vadovybė sumažino drago šou ir renginių, skirtų LGBTIQ bendruomenei, skaičių, be to, centre buvo surengtos religinės dešinės konferencijos ir pakviesta daugiau krikščionių menininkų.
Anot JAV žiniasklaidos, pradėjus vadovauti naujai valdybai, sumažėjo bilietų pardavimas.
