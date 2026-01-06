„Politico“: Trumpas Venesueloje per pusvalandį padarė tai, ką Putinas žadėjo padaryti Ukrainoje

Prezidento Donaldo Trumpo veiksmai parodė, kad vadinamasis „daugiapolis pasaulis“, kurį Kremlius metai iš metų propagavo kaip alternatyvą Vakarų hegemonijai, pasirodė esąs „bejėgis“. Rusija, nepaisant glaudžių politinių ir karinių ryšių su Karakasu, nesugebėjo – ir nesiryžo – apginti savo sąjungininkės.
„Tai, ką Putinas žadėjo padaryti Ukrainoje, Trumpas Venesueloje padarė per pusvalandį“, – pareiškė politinis analitikas ir buvęs Kremliaus kalbų rašytojas Abbasas Gallyamovas.
Pasak jo, Maskvoje tai suvokiama kaip pažeminimas, kuris tik sustiprina pavydą dėl JAV veiksmų efektyvumo.
Rusija – sąjungininkė tik žodžiais
Operacija Venesueloje atspindi platesnę tendenciją: Rusija vis dažniau parodo nesugebanti svarbiais momentais padėti savo partneriams. Savu laiku Maskva faktiškai nusprendė stovėti nuošalyje, kai Azerbaidžanas užgrobė Kalnų Karabachą, nesugebėjo išgelbėti Basharo al-Assado režimo Sirijoje ir nesuteikė realios paramos Iranui, kai šį bombardavo JAV ir Izraelis.
Dabar šiame sąraše atsirado ir Venesuela – šalis, kuriai Rusija nuo 1999 m. suteikė ginklų už daugiau nei 20 mlrd. JAV dolerių ir prie kurios faktiškai prisirišo, įgyvendindama bendrus energetikos projektus.
„Dar viena šalis, kuri tikėjosi Rusijos pagalbos, jos negavo“, – platformoje „Telegram“ rašė buvęs FSB pareigūnas, rusų karo tinklaraštininkas Igoris Girkinas.
Vietoje jėgos – pavydas
Nors Rusijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė JAV veiksmus, pavadindama juos „suvereniteto pažeidimu“, o Kremliui palankūs politikai ėmė kalbėti apie „XIX amžiaus imperializmą“, Rusijos informacinėje erdvėje vis dažniau jaučiama kitokia emocija – pavydas.
Štai Rusijos ultranacionalizmo ideologas Aleksandras Duginas ragina „elgtis kaip Trumpas, tik greičiau“. „Visa Rusija klausia savęs, kodėl mes su savo priešais nesielgiame taip pat“, – teigia jis.
Vyriausioji televizijos kanalo RT redaktorė, propagandistė Margarita Simonyan taip pat pripažino, kad tai, kas įvyko Venesueloje, suteikia priežastį „pavydėti“.
Analitikai pažymi, kad V. Putinas daugelį metų teigė, kad jėga svarbiau už teisę, tačiau būtent JAV parodė, kaip šis principas veikia praktikoje – greitai, griežtai ir be jokių apčiuopiamų pasekmių.
„Putinas pats sukūrė pasaulį, kuriame svarbu tik sėkmė“, – apibendrino A. Gallyamovas. – O dabar amerikiečiai parodė, kaip šią sėkmę pasiekti, tuo tarpu Kremliaus pažeminimas tapo akivaizdus visiems“.
