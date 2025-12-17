Pompastiškame renginyje Teksase pristatytas pirmasis Suomijai skirtas F-35

Patriotišką toną renginiui nustatė suomių operos žvaigždė Karita Mattila, pradėjusi ceremoniją Suomijos ir Jungtinių Valstijų himnais bei suomių komopozitoriaus Jeano Sibelijaus kūrinio „Finlandia“ interpretacija.
Tada roko muzikos koncertą primenančio muzikos, šviesų ir vaizdo įrašų šou metu scenos centre atsidūrė naikintuvas F-35. Vaizdo ekranuose buvo rodomi Suomijos vaizdai: ežerų panoramos, sauna, meškos ir vilkai, sniego pusnys, šiaurės pašvaistė, Helsinkio centras, o tada – į dangų pakylantis naikintuvas.
Suomija iš viso užsisakė 64 naikintuvus F-35 – vienintelius vadinamosios „penktosios kartos“ naikintuvus, kuriuos gali įsigyti Vakarų šalys.
Pasak „Yle“, šių naikintuvų įsigijimas, dėl kurio buvo susitarta 2022 m. vasarį, Suomijai turėtų kainuoti apie 10 mlrd. eurų (įskaitant ginkluotę ir oro uostų modifikavimo išlaidas).
Gynybos ministras: Europos gynybos pajėgumus reikia stiprinti dabar
Renginyje dalyvavo Suomijos karinių oro pajėgų atstovai, taip pat Gynybos ministras Antti Häkkänenas, kuris sakė, kad orlaiviai F-35 ilgus metus bus Suomijos gynybos pajėgumų pagrindas.
Ministras pridūrė, kad nepaisant šių milžiniškų išlaidų, Suomijai nereikės mažinti investicijų į kitas technologijas, pavyzdžiui, dronų gynybos iniciatyvas.
A. Häkkänenas pabrėžė, kad Europos saugumo padėtis šiuo metu yra tokia įtempta, kad žemyno gynybos pajėgumus reikia stiprinti ne per ateinančius dešimtmečius, o nedelsiant.
„Europai buvo istorinė klaida mažinti savo gynybinius pajėgumus ir gynybos pramonę“, – kalbėjo ministras.
Suomijos oro pajėgų vadas generolas majoras Timo Herranenas sakė esąs įsitikinęs, kad sutartyje nustatytą 2030 m. gamybos terminą pavyks pasiekti laiku.
Antradienio ceremonijoje planavo dalyvauti ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, tačiau jis savo kelionę atšaukė, kad galėtų sudalyvauti Berlyne vykusiose derybose dėl taikos plano Ukrainai.
