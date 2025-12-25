Popiežius per Bernelių Mišias ragino siekti taikos

„Jeigu žemėje nėra vietos žmogui, tai jos nėra ir Dievui. Negalime priimti vieno, nepriimdami kito“, – pontifikas sakė sausakimšoje Šv. Petro Bazilikoje, cituodamas Popiežiaus Benedikto XVI žodžius.
Pasak popiežiaus, Kalėdos yra vilties šventė, o mes tampame taikos pasiuntiniais. Jis sakė, kad žmonių orumas yra beribis, net jeigu „iškreipta ekonomika“ gundo su žmonėmis elgtis tarytum su prekėmis.
Tūkstančiai tikinčiųjų stipriai lyjant žiūrėjo mišias per ekranus Šv. Petro Aikštėje. Prieš joms prasidedant popiežius pasveikino susirinkusiuosius ir dėkojo jiems už dalyvavimą mišiose nepaisant prasto oro bei juos palaimino.
Savo homilijoje popiežius Leonas XIV prisiminė ir savo pirmtaką, popiežių Pranciškų, kuris nepaisant prastos sveikatos per 2024 m. Kalėdas paskelbė Šventuosius metus ir skelbė vilties žinią.
Popiežius Leonas XIV, pirmasis pontifikas gimęs JAV, ragino siekti taikos pasaulyje ir užbaigti karus. Jis išskyrė karą Ukrainoje ir išreiškė nusivylimą Rusijos atsisakymu paskelbti paliaubas per Kalėdas. Jis taip pat išsakė viltį dėl pažangos Izraelio ir Palestinos taikos derybose.
Antradienį popiežius paragino „geros valios žmones“ paskelbti vienos paros paliaubas visuose pasaulyje vykstančiuose karuose per Kalėdas, o vėliau teigė, kad jį itin nuliūdino Rusijos sprendimas nepritarti trumpalaikiam ugnies nutraukimui.
Kalėdų dieną Šv. Petro aikštėje Šventasis Tėvas sakys iškilmingą apaštalinį palaiminimą „Urbi et Orbi“ (liet. „Miestui ir pasauliui“), skirtą 1,4 mlrd. pasaulio katalikų. Tikimasi, kad į renginį susirinks dešimtys tūkstančių tikinčiųjų.
