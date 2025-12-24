Popiežius Leonas XIV ragina paskelbti visuotines paliaubas per Kalėdas

„Aš dar kartą kreipiuosi į geros valios žmones su prašymu gerbti taikos dieną – bent jau per mūsų Išganytojo gimimo šventę“, – savo rezidencijoje Kastel Gandolfe netoli Romos žurnalistams sakė Katalikų bažnyčios vadovas.
Rusija 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir ne kartą atmetė raginimus nutraukti ugnį teigdama, kad tai tik suteiktų karinį pranašumą Kyjivui.
„Tarp dalykų, kurie man kelia didelį liūdesį, yra tai, kad Rusija, regis, atmetė prašymą dėl paliaubų“, –sakė pontifikas.
Kalbėdamas apie konfliktus apskritai, Leonas XIV pridūrė besitikintis, kad kariaujančios pusės „įsiklausys ir visame pasaulyje bus 24 valandos taikos“.
Ukraina antradienį po įnirtingų mūšių su rusų pajėgomis išvedė karius iš vieno šalies rytuose esančio miesto. Per nesiliaujančius Rusijos smūgius žuvo trys civiliai gyventojai, dar tūkstančiai žmonių per žiemos šalčius liko be elektros ir šildymo.
Po praėjusį savaitgalį Majamyje vykusių JAV pareigūnų derybų su Rusijos ir Ukrainos delegacijomis, Vašingtonui siekiant užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą, nebuvo matyti jokių proveržio ženklų.
Leonas XIV anksčiau šį mėnesį buvo susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Paklaustas, ar priimtų V. Zelenskio kvietimą atvykti į Ukrainą, Šventojo Sosto vadovas vėliau atsakė „tikiuosi“, tačiau perspėjo, kad neįmanoma pasakyti, kada tokia kelionė būtų įmanoma.
Jis taip pat teigė, kad siekti taikos Ukrainoje be Europos diplomatinio įsitraukimo yra „nerealu“, ir įspėjo, jog JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) siūlomas taikos planas kelia „didžiulių pokyčių“ transatlantiniame aljanse riziką.
