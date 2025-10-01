Popiežius ir Arnoldas Schwarzeneggeris telkia katalikus kovoti su klimato kaita

Tris dienas truksiantis renginys skirtas velionio popiežiaus Pranciškaus reikšmingo klimato kaitos manifesto „Laudato Si“, raginančio imtis veiksmų dėl žmogaus sukelto visuotinio atšilimo, 10-osioms metinėms.
JAV gimęs popiežius Leonas XIV, išrinktas gegužę po Pranciškaus mirties, perėmė savo pirmtako vėliavą šiuo klausimu ir tvirtino, kad atėjo laikas žodžius iškeisti į „ryžtingus ir koordinuotus veiksmus klimato srityje“.
Klimato kaitą lemianti tarša visame pasaulyje didėja, tačiau iki dešimtmečio pabaigos ji turi sumažėti beveik perpus, kad pasaulinis atšilimas neviršytų saugesnio lygio, numatyto 2015 metų Paryžiaus susitarime.
Kaip tai pasiekti, bus sprendžiama lapkritį Brazilijoje vyksiančiame Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime dėl klimato kaitos COP30.
Atsižvelgdami į tai, organizatoriai teigė, kad Kastel Gandolfe, kur popiežius turi vasaros rezidenciją, vyksiančiame susitikime bus nagrinėjama pasiekta pažanga ir neatidėliotini žingsniai, kurių dabar reikia imtis.
Antradienį Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje veiksmo filmų herojus, o dabar – dar ir aplinkosaugos kampanijos dalyvis A. Schwarzeneggeris sakė, kad Katalikų Bažnyčiai labai svarbu prisidėti prie pasaulinės problemos sprendimo.
„Turime dirbti kartu. Pasaulyje turite 1,4 mlrd. katalikų, 200 tūkst. bažnyčių ir apie 400 tūkst. kunigų. Įsivaizduokite bendravimo galią“, – sakė A. Schwarzeneggeris.
„Kiekvienas iš tų 1,4 mlrd. katalikų gali tapti aplinkosaugos kryžininku“, – teigė jis.
„Žmonių galia“
Buvęs Kalifornijos gubernatorius trečiadienį kalbės kartu su Brazilijos aplinkos ministre Marina Silva ir popiežiumi Leonu XIV, kuris aplinkos apsaugą paskelbė „teisingumo klausimu: socialiniu, ekonominiu ir žmogiškuoju“.
„Pasaulyje, kuriame labiausiai pažeidžiami mūsų broliai ir seserys pirmieji patiria niokojančius klimato kaitos padarinius (...), rūpinimasis kūrinija tampa mūsų tikėjimo ir žmogiškumo išraiška“, – rugsėjo mėnesį rašė popiežius.
Prieš išrinkimą Katalikų Bažnyčios vadovu Robertas Prevostas apie 20 metų buvo misionierius Peru, kur padėjo pažeidžiamoms bendruomenėms, nukentėjusioms nuo klimato kaitos padarinių, įskaitant didelius potvynius.
A. Schwarzeneggeris sakė, kad konferencija, į kurią renkasi vyskupai, klimato ir biologinės įvairovės ekspertai, autochtonų lyderiai ir pilietinės visuomenės atstovai, yra galimybė pasitelkti žmonių galią.
Konferenciją organizuojančio judėjimo „Laudato Si'“ vadovė Lorna Gold sakė, kad dalyviai popiežiaus Pranciškaus atminimui duos naują pasižadėjimą „įgyvendinti jo raginimo imtis klimato kaitos veiksmų viziją“ ir kad šis pasižadėjimas vėliau bus perduotas COP30.
„Žinome, kad mūsų lyderiai nedaro tinkamos pažangos (...) (ir) nesame pasirengę laukti“, – sakė ji žurnalistams.
Pasak jos, šios konferencijos tikslas – „pamatyti, kaip mes, nevalstybiniai veikėjai, galime imtis aktyvesnių veiksmų“.
Ekspertai sako, kad Pranciškaus enciklika „Laudato Si“, kurioje teigiama, kad išsivysčiusios ekonomikos šalys yra kaltos dėl gresiančios ekologinės katastrofos, padarė įtaką svarbiems 2015 metų Paryžiaus klimato susitarimams.
Praėjus beveik dešimtmečiui, 2023-iaisiais, Pranciškus įspėjo, kad dalis padarytos žalos jau yra negrįžtama.
