Popiežius Leonas paskelbs septynis naujus šventuosius, tarp jų – tris vienuoles

Šv. Petro aikštėje vyksiančioje iškilmingoje ceremonijoje Pasaulinės misijų dienos proga taip pat bus kanonizuotos trys vienuolės, savo gyvenimą paskyrusios vargšams ir ligoniams, ir buvęs satanistas kunigas Bartolo Longo.
1841 m. gimęs italų teisininkas vėliau vėl priėmė katalikų tikėjimą ir įkūrė Popiežiškąją Pompėjos Švč. Mergelės Marijos Rožinio šventovę.
Ši kanonizacija bus antroji nuo gegužės 8 d., kai iš JAV kilęs dvasininkas tapo Katalikų Bažnyčios vadovu.
Praėjusį mėnesį šventaisiais popiežius Leonas paskelbė italus Carlo Acutisą – paauglį, vadintą „Dievo influenceriu“, kuris prieš mirtį 2006 m., būdamas 15 metų, skleidė tikėjimą internete, – ir Pierą Giorgio Frassati, laikomą sektinu labdaros pavyzdžiu, kuris mirė 1925 m., sulaukęs 24 metų.
Kanonizacija yra galutinis – po beatifikacijos – Katalikų Bažnyčios numatytas žingsnis šventumo link. Tam reikalingos trys sąlygos – svarbiausia, kad asmuo būtų padaręs bent du stebuklus. Jis arba ji turi būti mirę ne mažiau kaip prieš penkerius metus ir gyvenę pavyzdingą krikščionišką gyvenimą.
Sekmadienį šventaisiais bus paskelbti pasaulietis katechistas iš Papua Naujosios Gvinėjos Peteris To Rot, nužudytas per japonų okupaciją Antrojo pasaulinio karo metais; armėnų vyskupas Ignazio Choukrallah Maloyanas, nužudytas turkų pajėgų 1915 m.; ir Venesuelos pasaulietis Jose Gregorio Hernandezas Cisneros, miręs 1919 m., kurį velionis popiežius Pranciškus pavadino „gydytoju, artimu silpniausiems“.
Taip pat iš Venesuelos kilusi vienuolė Maria Carmen Elena Rendiles Martinez, gimusi be kairės rankos, įveikusi savo negalią ir prieš mirtį 1977 m. įkūrusi Jėzaus tarnaičių kongregaciją. Ji taps pirmąja Pietų Amerikos šalies šventąja moterimi.
Dvi kanonizuojamos italų vienuolės – Vincenza Maria Poloni, 19 amžiuje įkūrusi Veronos Gailestingumo seserų institutą, kuris daugiausia rūpinasi pacientais ligoninėse, ir Maria Troncatti iš Švč. Mergelės Marijos krikščionių pagalbos dukterų vienuolijos.
20 amžiaus trečiajame dešimtmetyje M. Troncatti išvyko į Ekvadorą ir paskyrė savo gyvenimą padėti Ekvadoro čiabuviams.
