Popiežius Leonas XIV aukojo mišias už vietos benamius ir pakvietė juos pietų į savo vasaros vilą

Popiežius aukojo už juos specialias mišias ir po to pakvietė juos į vilą netoli Albano ežero pietų, per kuriuos buvo vaišinama lazanija ir kepta veršiena.
Leonas XIV aukojo mišias Albano vyskupijos Santa Maria della Rotonda Dievo Motinos šventovėje, kuri yra visai netoli Kastel Gandolfo, kur jis atostogauja. Mišiose dalyvavo apie 110 žmonių, kuriais rūpinasi vietos bažnyčios labdaros organizacija „Caritas“, ir savanoriai, vadovaujantys vyskupijos prieglaudoms, klinikoms ir socialinių paslaugų biurams.
Savo homilijoje Leonas XIV šlovino juos sujungusią „meilės ugnį“.
„Raginu jus neskirstyti kitų į tuos, kurie padeda, ir tuos, kuriems padedama, kurie, rodos, dovanoja, ir kurie, rodos, gauna, kurie atrodo vargšai ir tuos, kurie jaučia galintys pasiūlyti savo laiką, kompetenciją, pagalbą“, – sakė jis.
„Vargšų Bažnyčioje visi yra vertingi“, teigė jis ir pridūrė, kad „Kiekvienas yra dovana kitiems“.
Leonas XIV, buvęs kardinolas Robertas Prevostas, didžiąją dalį savo gyvenimo praleido dirbdamas su vargšais Peru gyventojais, iš pradžių kaip augustinų misionierius ir vėliau, kaip vyskupas.
Buvę parapijiečiai ir bažnyčios darbuotojai teigia, kad jis labai sustiprino vietos „Caritas“ labdaros organizacijos darbą, įsteigė sriubos virtuves ir prieglaudas migrantams bei rinko lėšas deguonies sistemoms ligoninėse per COVID-19 pandemiją.
Vėliau sekmadienį Leonas XIV priėmė svečius pietums. Tarp svečių buvo pabėgėlė iš Peru Rosabal Leon, jau kelis mėnesius gyvenanti Italijoje, kartu su vyru ir dviem vaikais, ir 85-erių romietė Gabriella Oliveiro (Gabriela Oliveiro), gyvenanti viena, pranešė organizatoriai.
Pietūs vyko Kastel Gandolfo integralios ekologijos ugdymo ir mokslo centre „Borgo Laudato si'“. Centras pavadintas pagal 2015 metais popiežiaus Pranciškaus paskelbtą svarbią aplinkosaugą encikliką „Laudato Si“ („Garbė Dievui“).
Vietos maitinimo įmonės pietums pagamino lazanijos, keptų baklažanų su parmezanu ir veršienos patiekalų. Desertui buvo siūloma paskanauti vaisių salotų ir popiežiaus vardu pavadintų saldumynų „Dolce Leone”.
Sveikindamas popiežių ir jo svečius, kurie sėdėjo prie dviejų ilgų stalų po veranda, Albano vyskupas Vincenzo Viva (Vinčenzas Viva) sakė, kad jie susirinko laužyti duoną kartu, kaip to mokė Kristus.
Šiuolaikinė bažnyčia, anot jo, turėtų būti „šalia pažeidžiamiausių, silpniausių, jaunų ir tų, kuriuos sužeidė gyvenimo ir istorijos aplinkybės“.
