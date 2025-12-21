 Popiežius Leonas XIV kritikavo didėjantį atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų

2025-12-21 01:20
Ieva Venskevičiūtė (DPA)

Popiežius Leonas XIV šeštadienį, kreipdamasis į sausakimšą Šv. Petro aikštę, kritikavo didėjantį atotrūkį tarp pasaulio turtingųjų ir vargšų.

Popiežius Leonas XIV kritikavo didėjantį atotrūkį tarp turtingųjų ir vargšų / Scanpix nuotr.

Per paskutinę audienciją šiais, Jubiliejiniais, metais, paskelbtais jo pirmtako Pranciškaus, jis pareiškė, kad Žemės turtai atsidūrė kelių – vos kelių – žmonių rankose.

Leonas XIV pabrėžė, jog turtas neteisingai vis labiau telkiasi tokių žmonių rankose, kurie dažnai nenori girdėti Žemės ir vargšų dejonių.

Jis pridūrė, kad Dievas kūrinijos gėrybes skyrė visiems žmonėms, idant jomis dalytųsi. Taip pat pontifikas ragino neprarasti vilties.

„Jubiliejiniai metai artėja prie pabaigos”, – sakė popiežius, – „tačiau viltis, kurią mums suteikė šie metai, nesibaigia: mes ir toliau liksime vilties piligrimai.“

Jubiliejiniai metai – paskutinė atkarpa

Po Kūčių prasidės paskutinis Jubiliejinių metų etapas, kai bus uždaromos Šventosios durys. Pirmiausia, Kalėdų dieną, numatyta uždaryti Didžiosios Švč. Mergelės Marijos bazilikos duris.

Per Jubiliejinius metus, kurie oficialiai baigsis 2026 m. sausio 6 d., tikintieji galėjo patirti malonę, gauti atleidimą ir dvasiškai atsinaujinti. Jie buvo kviečiami melstis ir leistis į piligriminę kelionę į Romą, kur simboliškai perėję pro Šventąsias duris galėjo pelnyti ypatingus atlaidus.

Jubiliejinius metus per 2024 m. Kalėdas iškilmingai pradėjo tuomet jau silpnos sveikatos popiežius Pranciškus, sėdėdamas vežimėlyje jis atvėrė Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris.

 

 

Šiame straipsnyje:
popiežius Leonas XIV
vargšai
turtingieji
dievas

