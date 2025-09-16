Popiežius Leonas XIV planuoja pirmąją kelionę į užsienį

Dviejų etapų kelionė greičiausiai truks kiek mažiau nei savaitę. Vatikanas paprastai patvirtina oficialius vizitus tik artėjant kelionės laikui.
Tai būtų pirmoji JAV gimusio pontifiko kelionė į užsienį nuo tada, kai gegužę jis tapo pasaulio katalikų vadovu.
Liepą Leonas sakė, kad tikisi aplankyti Turkijos miestą Izniką šiais metais, minint Nikėjos susirinkimo 1700-ąsias metines – svarbų įvykį Bažnyčios istorijoje.
Pasaulio krikščionių stačiatikių vadovo ekumeninio patriarcho Baltramiejaus atstovas spaudai patvirtino, kad pakvietė popiežių į Stambulą dalyvauti renginyje lapkričio 29 dieną. Tada jie kartu keliaus į Izniką paminėti pirmojo Nikėjos susirinkimo metines lapkričio 30 d. – Šv. Andriejaus dieną.
Imperatoriaus Konstantino 325 m. sušauktas susirinkimas buvo pirmasis, subūręs krikščionių vyskupus iš visos Romos imperijos. Jis padėjo pamatus Nikėjos tikėjimo išpažinimui, kuriuo buvo siekiama atmesti kai kurias vadinamąsias erezijas.
Tikėjimo išpažinimas patvirtino, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse – Tėvas, Sūnus Jėzus ir Šventoji Dvasia. Tai – kertinė doktrina daugumai krikščioniškų konfesijų.
Vatikano šaltiniai teigė, kad vyksta pasirengimas per tą pačią kelionę apsilankyti Libane.
Libano maronitų bažnyčios vadovas patriarchas Beshara Rai rugpjūtį interviu televizijai sakė, kad popiežius aplankys šalį „iki gruodžio mėnesio“. Libano prezidentas Josephas Aounas, krikščionis maronitas, šį kvietimą pateikė birželį lankydamasis Vatikane.
Pastarąjį kartą daugiakonfesiniame Libane apsilankęs popiežius buvo Benediktas XVI, jis ten viešėjo 2012 m. rugsėjį.
Popiežius Pranciškus lankėsi Turkijoje 2014 m. ir tikėjosi sugrįžti šiemet minint Nikėjos susirinkimo metines, bet dėl prastos sveikatos atšaukė kelionę, o balandžio 21 d. mirė, būdamas 88 metų.
